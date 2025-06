In aumento i periodi di canicola Keystone

L'aumento delle temperature è il principale rischio climatico per la salute umana in Svizzera. Porterà a un crescente stress da calore che, a causa dell'invecchiamento della società, coinvolgerà un numero sempre maggiore di persone vulnerabili.

Keystone-SDA SDA

È quanto emerge da un'analisi dei rischi condotta dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per la seconda volta dal 2017.

Anche la crescente siccità estiva avrà conseguenze di vasta portata per l'economia forestale, la navigazione, gli ecosistemi, ma soprattutto per l'agricoltura, dato che si verifica spesso in combinazione con il caldo e la diffusione di organismi nocivi, sottolinea l'UFAM in un rapporto pubblicato oggi. Quest'ultimo formula previsioni fino al 2060 e servirà da base per l'adattamento della Svizzera ai cambiamenti climatici.

Un altro potenziale pericolo per la regione alpina – prosegue l'analisi – è legato alle forti precipitazioni, che stanno diventando più frequenti e intense. Combinate con il riscaldamento, che provoca il ritiro dei ghiacciai e lo scioglimento del suolo gelato, mettono a rischio persone e insediamenti.