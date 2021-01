Aggiornata la lista dei Paesi a rischio, inserite Olanda e Danimarca

KEYSTONE/AP/Michael Kappeler

La Svizzera ha nuovamente modificato la sua lista di Paesi a rischio. Dal 15 gennaio, le persone provenienti da 19 Stati o territori – comprendenti ora anche Olanda, Repubblica Ceca e Danimarca – devono osservare una quarantena di dieci giorni dopo essere entrati nella Confederazione. Lo ha annunciato oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Per quel che concerne i Paesi limitrofi, restrizioni sono imposte per alcune regioni: in Italia concerne chi viene dal Veneto, in Germania dalla Sassonia. Stralciato invece dalla lista – da domani – il Friuli-Venezia Giulia. Nessuna quarantena per chi entra da Francia e Austria.

Oltre ai Paesi e regioni citati, deve osservare una quarantena anche chi parte dai seguenti Paesi europei: Gran Bretagna, Svezia, Lituania, Lussemburgo, Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro, San Marino, Andorra e Georgia.

Oltreoceano, Panama sarà nella lista a partire dal 15 gennaio, e il Belize è invece stato rimosso. Stati Uniti e Sudafrica continuano a essere presenti nell'elenco.