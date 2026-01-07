  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera L'attuale ondata influenzale tra le più intense, picco non ancora raggiunto

SDA

7.1.2026 - 12:21

Il picco dell'influenza stagionale non è ancora stato raggiunto.
Il picco dell'influenza stagionale non è ancora stato raggiunto.
Keystone

L'attività influenzale continua ad aumentare in Svizzera e l'attuale ondata potrebbe rientrare tra le più intense, secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Il picco non è ancora stato raggiunto.

Keystone-SDA

07.01.2026, 12:21

07.01.2026, 12:22

Nell'ultima valutazione, l'UFSP segnala che il lieve calo dei casi registrato la scorsa settimana – 33,50 casi di influenza confermati in laboratorio ogni 100’000 abitanti (-4,6%) – è dovuto a ritardi di notifica legati alle festività ma che i numeri sono destinati a salire. Le consultazioni ambulatoriali per infezioni respiratorie acute sono infatti già tornate a crescere.

Attualmente circolano soprattutto i virus influenzali A(H3N2) e A(H1N1), oltre a una nuova sottoclade dell'H3N2 che, secondo le autorità europee, non sembra associata a forme più gravi. I tassi più elevati si registrano nei cantoni Sciaffusa, Basilea Città e Giura.

In crescita anche il virus respiratorio sinciziale (RSV), con un aumento della carica virale misurato nelle acque reflue, in linea con i dati della scorsa stagione. La circolazione del Covid-19, invece, è in calo dopo il picco raggiunto lo scorso autunno e resta su livelli simili a quelli di un anno fa.

I più letti

Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Il gestore de «Le Constellation» aveva il divieto di esercitare il Francia. Ecco perché
L'avvocato delle vittime: «Rischioso lasciare liberi i gestori». Differenze fra i cantoni nella protezioni antincendio
«Molti impresari di pompe funebri consigliano ai genitori di non guardare nella bara»
Più della metà di coloro che hanno perso la vita a Crans-Montana erano minorenni

Altre notizie

Medio Oriente. «Attacchi aerei Idf a Khan Younis, droni contro Gaza»

Medio Oriente«Attacchi aerei Idf a Khan Younis, droni contro Gaza»

Ucraina. Mosca a Trump, 'i missili a Kiev una seria escalation'

UcrainaMosca a Trump, 'i missili a Kiev una seria escalation'

Politica. Obama attacca Trump: 'usa uccisione Kirk per dividere il Paese'

PoliticaObama attacca Trump: 'usa uccisione Kirk per dividere il Paese'