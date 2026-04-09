L'incidente è avvenuto nella stazione di Allaman (immagine d'archivio). keystone

Un quindicenne è morto mercoledì sera dopo essere stato travolto da un treno mentre stava attraversando i binari alla stazione di Allaman, nel canton Vaud. Il ragazzo, un cittadino svizzero domiciliato nella regione, è deceduto sul luogo dell'incidente, avvenuto poco prima delle 20.00.

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In un comunicato, la polizia cantonale precisa che la vittima si trovava in stazione con un gruppo di giovani quando, per motivi che l'inchiesta dovrà stabilire, ha attraversato i binari. Proprio in quel momento è sopraggiunto un treno diretto che circolava in direzione di Losanna, che lo ha investito.

La stazione di Allaman, situata sulla linea Losanna-Ginevra, è dotata di quattro binari e di un marciapiede centrale. Per raggiungerlo è necessario utilizzare un sottopassaggio. Una passerella perdonale permette inoltre di collegare i quartieri situati a nord e a sud. Non ci sono attraversamenti a raso.