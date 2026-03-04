  1. Clienti privati
Canton Uri Un 19enne muore fulminato alla stazione di Erstfeld

SDA

4.3.2026 - 16:41

La stazione di Erstfeld in un'immagine d'archivio.
La stazione di Erstfeld in un'immagine d'archivio.
KEYSTONE

Un giovane è morto nella notte fra martedì e mercoledì nell'area della stazione di Erstfeld. Secondo la procura cantonale, si è avvicinato a una linea di contatto ed è rimasto folgorato.

Keystone-SDA

04.03.2026, 16:41

04.03.2026, 16:42

Secondo le prime ricostruzioni il 19enne, cittadino somalo, si è avvicinato per motivi non chiari alla «zona di pericolo» della linea di contatto di un convoglio fermo sul posto, si legge in un comunicato. Il ragazzo ha quindi subito una scarica elettrica mortale.

