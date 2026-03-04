Canton UriUn 19enne muore fulminato alla stazione di Erstfeld
SDA
4.3.2026 - 16:41
Un giovane è morto nella notte fra martedì e mercoledì nell'area della stazione di Erstfeld. Secondo la procura cantonale, si è avvicinato a una linea di contatto ed è rimasto folgorato.
Keystone-SDA
04.03.2026, 16:41
04.03.2026, 16:42
SDA
Secondo le prime ricostruzioni il 19enne, cittadino somalo, si è avvicinato per motivi non chiari alla «zona di pericolo» della linea di contatto di un convoglio fermo sul posto, si legge in un comunicato. Il ragazzo ha quindi subito una scarica elettrica mortale.