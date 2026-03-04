La stazione di Erstfeld in un'immagine d'archivio. KEYSTONE

Un giovane è morto nella notte fra martedì e mercoledì nell'area della stazione di Erstfeld. Secondo la procura cantonale, si è avvicinato a una linea di contatto ed è rimasto folgorato.

Keystone-SDA SDA

Secondo le prime ricostruzioni il 19enne, cittadino somalo, si è avvicinato per motivi non chiari alla «zona di pericolo» della linea di contatto di un convoglio fermo sul posto, si legge in un comunicato. Il ragazzo ha quindi subito una scarica elettrica mortale.