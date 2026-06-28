Un uomo è rimasto ferito dopo essere uscito di strada sulla Forcola di Livigno verso le 3 di domenica,

Il 25enne, proveniente da Livigno, stava attraversando il valico alpino che porta al Passo del Bernina, quando dopo aver effettuato una manovra di sorpasso ha perso il controllo del suo veicolo nei presso di Plateo.

L'auto, uscita di strada, si è ribaltata più volte fermandosi 150 metri sotto la strada.

A causa della gravità delle ferite il residente italiano è stato trasportato all’ospedale di Coira dalla REGA, dove le autorità hanno disposto il prelievo di sangue e urina.