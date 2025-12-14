Un uomo di Berna voleva falsificare i suoi ordini di marcia per poter viaggiare in treno (immagine illustrativa). Keystone

Un uomo (30 anni) del Canton Berna voleva usare un ordine di marcia falsificato per viaggiare gratuitamente attraverso la Svizzera. Ma il piano è fallito perché ha perso il documento insieme al passaporto.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo del Canton Berna ha falsificato un ordine di marcia per viaggiare gratuitamente in treno.

L'uomo ha perso però il documento insieme al passaporto e il trucco è stato subito scoperto.

Gli è stata inflitta una multa con la condizionale e dovrà pagare altri 500 franchi di spese legali. Mostra di più

Molti soldati probabilmente conoscono l'idea: un falso ordine di marcia sarebbe utile. Si può viaggiare in Svizzera gratuitamente, proprio come con un abbonamento generale (AG) dei trasporti. L'AG di seconda classe costa attualmente 3'995 franchi.

La maggior parte dei soldati svizzeri non osa usare il trucco, ma un trentenne del Canton Berna ha messo in pratica l'idea. Lo dimostra un decreto penale sommario del Ministero pubblico della Confederazione visionato da blue News.

L'uomo, nato nel 1995, ha preso un vecchio ordine di marcia del 2021 e lo ha modificato a metà marzo 2024. Ha inserito nuove date: arruolamento il 2 aprile 2024, congedo il 18 aprile 2024, ha scelto come luogo l'aeroporto di Berna Belp e come abito «vestiti in borghese».

Nel decreto penale si legge che in questo modo ha falsificato un ordine di marcia ufficiale dell'Esercito svizzero.

Con un ordine di marcia è possibile utilizzare gratuitamente i trasporti pubblici, purché sia autentico. VBS/Raphael Falchi

È vietato falsificare gli ordini di marcia

Il piano è stato scoperto per un motivo banale: il giovane ha smarrito l'ordine di marcia falsificato insieme al passaporto. Un onesto cittadino ha ritrovato e portato entrambi i documenti alla Polizia cantonale di Berna a Thun.

Le autorità hanno scoperto che l'uomo non era in servizio in quel momento. Anche il presunto emittente degli ordini di marcia non era più in servizio e il modulo non era conforme agli standard attuali, ad esempio perché mancava un codice QR.

Durante l'interrogatorio, l'uomo ha confessato di aver alterato lui stesso l'ordine di marcia. Secondo il provvedimento ha solo accarezzato l'idea di utilizzare il documento per le corse gratuite, ma alla fine ha rinunciato.

Già falsificare un simile documento è illegale

Le sue considerazioni non hanno avuto alcun peso dal punto di vista legale: l'articolo 277 del Codice penale criminalizza già la falsificazione in quanto tale. In teoria sarebbe possibile anche una pena detentiva fino a cinque anni.

D'altra parte il Ministero pubblico si è deciso per una multa condizionale: 30 aliquote giornaliere di 100 franchi ciascuna, per un totale di 3'000 franchi.

Non dovrà pagare questa multa se non sarà recidivo entro due anni, ma dovrà pagare i 500 franchi di spese legali. L'insieme di questi importi si avvicinerebbe al costo dell'abbonamento generale per un anno, se dovesse commettere un'altra infrazione.