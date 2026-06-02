In manette Un 65enne accoltella a morte un uomo nel canton Turgovia

Un uomo è stato accoltellato a morte in una lite martedì pomeriggio a Sulgen, nel canton Turgovia. Un cittadino svizzero di 65 anni, sospettato del delitto, è stato arrestato. La vittima presentava gravi ferite da arma da taglio ed è deceduta sul posto.