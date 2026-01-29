Un alto dirigente delle FFS ha rubato milioni. Ecco come funzionava il suo sistema

Un dirigente delle FFS avrebbe sottratto milioni di franchi. sda

Un dirigente delle FFS avrebbe sottratto nove milioni di franchi. Per 17 anni ha fatto pagare fatture fittizie. Ha confessato ed è in attesa di essere processato dal Tribunale penale federale.

Il Ministero pubblico della Confederazione lo ha accusato, tra l'altro, di frode, riciclaggio di denaro e abuso d'ufficio.

L'indagato ha confessato la maggior parte delle accuse ed è stato rilasciato.

La frode è rimasta inosservata per anni, causando critiche alle FFS nonostante i loro sistemi di controllo interno.

Precedenti casi simili dimostrano che non è la prima volta che l'azienda viene colpita da frodi su larga scala da parte dei suoi dipendenti. Mostra di più

Il caso è noto solo da una settimana. Ma l'ufficio del procuratore generale sta indagando da mesi.

Si tratta probabilmente di uno dei più grandi casi di frode nella storia delle FFS.

Cosa è successo?

Le FFS hanno denunciato un ex manager che avrebbe sottratto un totale di 9 milioni di franchi nell'arco di 17 anni.

La truffa: secondo l'accusa, l'indagato avrebbe fatto pagare all'ex Regia federale fatture per le quali non esisteva alcun pagamento. In cambio, collaborava con altre persone all'interno e all'esterno del suo datore di lavoro.

Ecco come viene descritto l'atto d'accusa, di cui il «Tages-Anzeiger» dispone.

Di cosa è accusato?

La competenza è del Tribunale penale federale. Le accuse sono di frode, abuso d'ufficio, riciclaggio di denaro, falsificazione di documenti e reati contro la legge sulle armi.

L'imputato avrebbe creato personalmente alcune delle fatture, a nome di una società per azioni «che era effettivamente sotto il controllo del direttore delle FFS», come scrive il quotidiano svizzero tedesco.

Non è noto in cosa consista il reato contro la legge sulle armi.

Chi è l'accusato?

Una settimana dopo la divulgazione della notizia, l'imputato ha contattato il «Blick». Il giornale lo chiama Ueli T. È originario del Canton Argovia e ha lavorato per 30 anni alle FFS.

Il «Tages-Anzeiger», dal canto suo, lo cita come capo reparto. Non si sa esattamente quale fosse la sua posizione nell'organigramma e nella gerarchia delle ferrovie svizzere, né quanto fosse vicino ai vertici dell'azienda.

La prima volta che si è appropriato di denaro è stato quando si è imbattuto in difficoltà finanziarie. E si è trasformato in uno dei più grandi casi di frode nella storia delle FFS.

Il 20 novembre, il principale sospettato è stato arrestato fuori da un edificio delle ferrovie a Olten, nel Canton Soletta e posto in custodia cautelare.

Due mesi dopo, dopo aver ammesso la maggior parte dei reati di cui era accusato, è stato rilasciato «senza condizioni», come ha dichiarato al tabloid svizzero tedesco.

Come è stato possibile che la frode sia rimasta inosservata per così tanto tempo?

Per 17 anni, il dipendente della direzione ha potuto approvare le fatture e disporne il saldo senza che i pagamenti effettivi venissero registrati nei libri contabili delle FFS.

L'ex regia federale non riesce a spiegare come questo schema fraudolento sia potuto passare inosservato per così tanto tempo.

Si è limitata a dichiarare al «Tages-Anzeiger» che, con 35'000 dipendenti, non è stato possibile evitare del tutto questo problema, nonostante il sistema di compliance che hanno messo in atto a questo scopo.

Ma un portavoce ha detto alla «NZZ» che pure per le FFS è «estremamente offensivo» che il caso sia rimasto inosservato per così tanto tempo.

Le ferrovie federali hanno sottolineato di aver avviato subito un'indagine interna dopo i primi sospetti. Il dipendente è stato licenziato in tronco. L'allontanamento repentino però non rende più brevi i 17 anni in cui nessuno si è accorto di nulla e le somme a sei zeri sono fluite anno dopo anno.

Le FFS sono particolarmente esposte alle frodi dei dipendenti?

Non esiste alcuna prova statistica che le FFS vengano truffate più spesso dai propri dipendenti rispetto ad altre aziende.

Certo è che quando si viene a conoscenza di un caso di frode in un'azienda controllata dalla Confederazione, e ancor più in un'azienda ferroviaria nazionale, l'attenzione è alta e la denuncia è particolarmente accurata.

In effetti, negli ultimi anni si sono verificati diversi casi in cui le FFS sono state truffate dai dipendenti. Negli anni 2010, ad esempio, un dipendente ha assegnato contratti a un amico, rubando così 2 milioni di franchi. La frode è continuata anche dopo la morte dell'amico.

Un'altra banda di truffatori ha acquistato una Porsche e diverse Harley Davidson a spese delle FFS e qualcuno è pure riuscito a ristrutturare la propria casa. Dopo un processo durato dieci anni, la combriccola ha dovuto restituire diverse centinaia di migliaia di franchi.

L'ultimo caso importante è stato quello del dipendente fraudolento di Elvetino, filiale delle FFS. Aveva conferito mandati di consulenza fittizi ad amici e si era fatto restituire parte degli onorari trasferiti da Elvetino.

Aveva anche acquistato prodotti a basso costo e li aveva fatti pagare dal suo datore di lavoro a prezzi notevolmente gonfiati. Nell'autunno del 2024 è stato condannato a tre anni di carcere per questo.

Come è stata scoperta la frode?

Non si sa esattamente cosa abbia portato alla caduta del presunto truffatore milionario Ueli T. Lui stesso ha detto al «Blick» di essere stato tradito.

Il caso è stato portato all'attenzione dell'opinione pubblica per una questione secondaria: il compagno dell'ex moglie dell'accusato aveva fatto causa per poter tenere una mini decappottabile che, secondo le indagini in corso, era stata acquistata con denaro sottratto alle FFS.

Il veicolo era stato trasferito al nuovo partner dell'ex moglie mentre il procedimento contro il dirigente delle FFS era ancora in corso.

Il caso è stato portato all'attenzione del «Tages-Anzeiger» a causa di questo ricorso, sul quale il Tribunale penale federale ha inviato un comunicato stampa.

Cosa dice il principale sospettato?

«Sì, ho confessato, sono molto dispiaciuto», ha detto al «Blick». È stata una cosa brutta che vorrebbe cancellare. Dovrà invece rimediare al danno restituendo il denaro sottratto, per quanto ancora possibile.

La data dell'udienza in tribunale non è ancora nota.