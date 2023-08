La patata è follemente popolare in Svizzera, ma gli agricoltori responsabili sono tormentati dalle preoccupazioni. KEYSTONE

L'Associazione svizzera dei produttori di patate lancia l'allarme: anche nel 2023 il raccolto nella Confederazione sarà inferiore alla media. Non per la prima volta. La ragione di questo è la crisi climatica.

La ragione di questo è il caldo, ma anche la primavera umida. Secondo un ricercatore, tali condizioni meteorologiche estreme sono intensificate dalla crisi climatica.

I problemi delle patate preoccupano l'intero settore. Ne è colpito anche il commercio al dettaglio. Mostra di più

Nel mese di agosto la Svizzera ha sofferto un’ondata di calore insolitamente lunga. Questo ha causato problemi non solo alle persone, ma anche alle patate.

Questo perché la coltura dei tuberi non ama le temperature superiori ai 28 gradi, come rivela in un'intervista alla SRF Ruedi Fischer, presidente dell'Associazione svizzera dei produttori di patate.

Il caldo è quindi uno dei motivi per cui, secondo lui, il raccolto svizzero sarà per la terza volta consecutiva al di sotto della media. «Le patate dovrebbero crescere in molti posti – afferma Fischer –. Ma con temperature superiori ai 30 gradi diventa difficile».

La pioggia indurisce il terreno

Prima della canicola, anche la primavera umida ha reso le cose difficili ai contadini. Le forti piogge hanno indurito il terreno, rendendo più difficile anche la coltivazione.

I tuberi potrebbero essere quindi anche consegnati in ritardo, il che a sua volta comporterebbe dei problemi per clienti e rivenditori. Fischer: «Nelle ultime settimane e mesi si sono rese necessarie ulteriori importazioni. Non si sa davvero niente in questo momento».

Il fatto che il raccolto sia stato inferiore alla media per la terza volta consecutiva sta causando non poca frustrazione in tutto il settore. «Conosco diversi produttori che non vogliono più correre rischi e stanno dicendo addio alla coltivazione delle patate», afferma Fischer. L’industria deve perciò pensare a come mantenere la volontà di produrre come prima.

È colpa della crisi climatica

Secondo Patrice de Werra dell'istituto federale di ricerca agricola Agroscope la causa principale della penuria è la crisi climatica. Questa porta a delle estati sempre più calde e a delle precipitazioni estreme: entrambi due fenomeni che sono veleno per le patata. Una maggiore irrigazione può aiutare, ma comporta dei problemi propri.

Agroscope sta quindi testando anche nuove varietà di patate che si ritiene siano più resistenti al calore. «L'obiettivo sarebbe quello di avere ogni anno un po' più di queste varietà», afferma de Werra.

Ma anche questo non risolve tutte le preoccupazioni. Perché anche altre qualità dei tuberi sono importanti: «La tolleranza alla siccità è solo una componente nell'analisi generale della varietà delle patate».