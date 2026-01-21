Trump arriva in Svizzera: «A volte penso ancora che sia un figo»
21.01.2026
I planespotter sfidano il freddo all'aeroporto di Zurigo e aspettano l'aereo con Donald Trump a bordo. Alcuni vogliono solo fare una foto all'Air Force One. Ma ci sono anche i fan del presidente degli Stati Uniti.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Numerosi appassionati di aerei provenienti da tutta la Svizzera si sono rinuiti all'aeroporto di Zurigo per fotografare l'Air Force One.
- Dopo un problema tecnico, l'aereo del presidente degli Stati Uniti è dovuto tornare indietro. Il tyccon è arrivato con un altro velivolo.
- I planespotter sono comunque rimasti ad attenderlo e si sono espressi ai nostri microfoni (video in tedesco e svizzero tedesco).
Sono arrivati da tutta la Svizzera: i cosiddetti «plane spotter» vogliono immortalare l’Air Force One in arrivo mercoledì.
L'aereo del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump atterra all'aeroporto di Zurigo poco dopo mezzogiorno. L'aereo è dovuto tornare indietro poco dopo il decollo a causa di problemi tecnici. Il tycoon, atteso a Davos per il WEF, è arrivato con velivolo più piccolo.
I fan hanno atteso per tutta la mattinata, alcuni alzandosi addirittura alle cinque. A Kloten il freddo è pungente e la visibilità ridotta dalla nebbia, ma l'ottimismo non manca.
Molti non sono venuti solo per i velivoli, ma vorrebbero vedere Donald Trump in persona.