L'atterraggio del tycoon Un appassionato d'aviazione su Trump: «A volte penso ancora che sia un figo»

Adrian Kammer

21.1.2026

21.01.2026

I planespotter sfidano il freddo all'aeroporto di Zurigo e aspettano l'aereo con Donald Trump a bordo. Alcuni vogliono solo fare una foto all'Air Force One. Ma ci sono anche i fan del presidente degli Stati Uniti.

,
,

Adrian Kammer, Christian Thumshirn, Fabienne Berner

21.01.2026, 15:11

21.01.2026, 15:15

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Numerosi appassionati di aerei provenienti da tutta la Svizzera si sono rinuiti all'aeroporto di Zurigo per fotografare l'Air Force One.
  • Dopo un problema tecnico, l'aereo del presidente degli Stati Uniti è dovuto tornare indietro. Il tyccon è arrivato con un altro velivolo.
  • I planespotter sono comunque rimasti ad attenderlo e si sono espressi ai nostri microfoni (video in tedesco e svizzero tedesco).
Mostra di più

Sono arrivati da tutta la Svizzera: i cosiddetti «plane spotter» vogliono immortalare l’Air Force One in arrivo mercoledì.

L'aereo del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump atterra all'aeroporto di Zurigo poco dopo mezzogiorno. L'aereo è dovuto tornare indietro poco dopo il decollo a causa di problemi tecnici. Il tycoon, atteso a Davos per il WEF, è arrivato con velivolo più piccolo.

I fan hanno atteso per tutta la mattinata, alcuni alzandosi addirittura alle cinque. A Kloten il freddo è pungente e la visibilità ridotta dalla nebbia, ma l'ottimismo non manca.

Molti non sono venuti solo per i velivoli, ma vorrebbero vedere Donald Trump in persona.

