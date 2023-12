Gli asili nido svizzeri hanno problemi finanziari e di fluttuazione del personale Keystone

Un asilo nido su tre in Svizzera ha registrato una perdita l'anno scorso. Il primo studio sui principali dati economici degli asili nido ha inoltre rivelato un tasso di dimissioni del personale triplo rispetto alla norma.

La federazione svizzera delle strutture di accoglienza per l'infanzia (kibesuisse) ha reso noto oggi che, a causa degli elevati costi del personale, che rappresentano i tre quarti delle spese totali, gli asili nido non hanno grandi entrate. Due quinti degli asili intervistati hanno chiuso l'anno 2022 con un utile e un terzo con una perdita. Il 13% non ha voluto fornire alcuna informazione.

Un'altra caratteristica del settore è il tasso di fluttuazione del personale. Il tasso di dimissioni dagli asili nido è del 30% ed è superiore rispetto a quello del personale degli ospedali o delle case di cure, prosegue il rapporto.

Su incarico di kibesuisse, l'istituto di ricerca Infras ha condotto un'indagine statistica sugli asili nido in Svizzera nella primavera del 2023. Alla fine del 2022, 31.632 bambini erano assistiti nei 621 asili nido che hanno preso parte al sondaggio.

miho, ats