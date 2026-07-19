Emmanuel Nasshan è un atleta professionista di parkour. Il suo lavoro consiste, in sostanza, nel saltare da un tetto all’altro, magari con qualche capriola e avvitamento. Ora, però, le sue acrobazie sul Cervino hanno suscitato l’indignazione di una residente della zona.

Hai fretta? blue News riassume per te Il parkourista francese Emmanuel Nasshan ha pubblicato tre video girati sul Cervino, culminati in un salto mortale all’indietro sulla cresta sommitale

I contenuti hanno totalizzato 366'000 visualizzazioni in pochi giorni.

Pur essendo adeguatamente equipaggiato, il gruppo avrebbe pernottato senza autorizzazione nella Capanna Solvay, riservata alle emergenze.

La gestrice della Capanna Hörnli ha criticato l’impresa, temendo che possa incoraggiare emulatori meno preparati e aumentare gli interventi del soccorso alpino. Riepilogo creato con

Per Emmanuel Nasshan il pericolo di morte fa parte della quotidianità.

Il suo profilo Instagram è pieno di salti mortali e rotazioni a 360 gradi da un tetto all’altro di Parigi. Tra un video e l’altro c’è spazio anche per un salto laterale a 130 metri d’altezza, in equilibrio su una trave della Tour Eiffel.

In imprese del genere, un errore avrebbe con ogni probabilità conseguenze fatali.

Per il 24enne francese, il Cervino è dunque soltanto uno scenario diverso. Che le sue acrobazie avvengano a 50 metri sopra l’asfalto o lungo una parete rocciosa alta 100 metri, per lui cambia poco. Ciò che conta, invece, è che i video raggiungano il maggior numero possibile di persone: è così che guadagna.

E il Cervino, come sfondo, offre all’acrobata dei social esattamente ciò che cerca.

In pochi giorni, tre video girati su una delle montagne più famose al mondo hanno totalizzato 366 mila visualizzazioni.

In uno dei filmati Nasshan viene ripreso durante la salita mentre salta da una roccia a un’altra distante diversi metri, atterrando senza difficoltà. Sotto di lui si apre un vuoto di centinaia di metri.

Per Nasshan, però, si tratta di un salto di routine.

Ben equipaggiati, ma nel bivacco senza autorizzazione

Va riconosciuto al francese e al gruppo che lo accompagna che, dal punto di vista alpinistico, sembrano essersi mossi con l’attrezzatura adeguata: casco, imbragatura, scarponi da montagna e corda.

Non appartengono, insomma, alla categoria dei turisti inesperti che affrontano l’alta montagna in scarpe da ginnastica.

Non era invece consentito il pernottamento programmato nella Capanna Solvay, un bivacco destinato esclusivamente alle emergenze, per gli alpinisti che non riescono più a scendere fino alla Capanna Hörnli.

La scelta di accamparsi lì non è stata casuale. Il gruppo dell'atleta sapeva che se fosse partito alle 4 del mattino dalla Capanna Hörnli insieme alle decine di altri gruppi, non avrebbe potuto trovarsi solo né lungo il percorso né in cima. E soprattutto non avrebbe raggiunto la vetta all’alba, come previsto dal copione.

L’obiettivo della spedizione era realizzare un salto mortale all’indietro sulla cresta sommitale del Cervino. Le ore di salita, l’aria rarefatta e gli scarponi da montagna, al posto delle consuete sneaker, hanno reso l’impresa più difficile.

Ma per un atleta di parkour come Nasshan eseguire un backflip da fermo è in condizioni normali un gesto paragonabile, per difficoltà, all’andare in bicicletta.

Il timore degli emulatori

La scena viene girata rapidamente. Il video, montato con un ritmo serrato, mostra l’intera impresa: dalla base del Cervino fino al salto in vetta. Non mancano gli avvertimenti.

Il messaggio è chiaro: non provateci, se non siete professionisti.

Le precauzioni, però, non sono bastate a placare le critiche.

Sulla piattaforma d’informazione vallesana «Pomona», la gestrice della Capanna Hörnli ha accusato l’influencer di celebrare la propria incoscienza sul Cervino senza alcun rispetto per la montagna e per la difficoltà alpinistica, con il solo scopo di «generare clic e like».

Alla rabbia si aggiunge il timore che i post di Nasshan possano spingere altri a imitarlo, magari con una preparazione e un livello di professionalità inferiori rispetto a quelli del francese.

E se qualcosa dovesse andare storto, a intervenire sarebbe il soccorso alpino, che ha già abbastanza lavoro anche senza le imprese degli influencer.