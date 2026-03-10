Un autopostale prende fuoco nel canton Friburgo, sei vittime e quattro feriti

I pompieri sul luogo dell'incendio. sda

Sei persone sono morte e quattro sono rimaste ferite nell'incendio divampato stasera in un autopostale a Kerzers, nel canton Friburgo. Lo ha comunicato la polizia friburghese nel corso di una conferenza stampa. Le cause non sono ancora chiare, ma sembra che una persona sia implicata.

Keystone-SDA, Redazione blue News SDA

Secondo la polizia cantonale, ci sono stati sei morti e cinque feriti, alcuni dei quali versano in condizioni critiche.

La polizia sospetta possa trattarsi di un incendio doloso. Le indagini sono in corso. Mostra di più

L'incendio è scoppiato alle 18.25 nel centro della località friburghese. Tra i feriti quattro sono passeggeri del mezzo e uno fa parte dei pompieri intervenuti per spegnere le fiamme: tre di essi sono in condizioni gravi.

«Possibile atto volontario»

La polizia parla di un «possibile atto volontario» all'origine del rogo, ma ha precisato che al momento non è chiaro se la persona in questione sia fra i morti o i feriti.

A questo proposito, secondo quanto riportato dal portale Blick, un video ricevuto dalla redazione mostrerebbe un testimone affermare che l’incendio sarebbe stato causato da «un uomo che si è dato fuoco».

Nel video, all'uomo con il volto coperto di fuliggine viene chiesto cosa sia successo. «Un uomo si è dato fuoco all'interno», risponde in albanese. Poi agita le braccia e continua: «Si è versato della benzina e si è dato fuoco!». Altri testimoni oculari riferiscono la stessa cosa. Queste dichiarazioni non sono state ancora confermate dalla polizia.

In Kerzers FR steht ein Postauto in Flammen. Die Kantonspolizei Freiburg bestätigt den Vorfall gegenüber Blick. Laut einem Sprecher gibt es mehrere Verletzte. https://t.co/zr9I962WOt pic.twitter.com/l8srmVlhAv — Blick (@Blickch) March 10, 2026

I feriti sono stati trasportati in ospedale con un elicottero e ambulanze. Le indagini stanno cercando di capire la dinamica e le motivazioni. È stato lanciato un appello a eventuali testimoni. Alla domanda di un giornalista, un portavoce ha indicato che è impossibile dire al momento se sia trattato di un atto di terrorismo.

Mezzo completamente distrutto

Il mezzo di trasporto – che circolava sulla tratta Düdingen-Kerzers – è stato completamente distrutto dalle fiamme. Tutta la zona resterà bloccata per lo meno per tutta la notte al traffico per consentire i lavori delle forze d'intervento.

Queste ultime chiedono a tutti di rispettare e di lasciare spazio alla polizia, ai soccorritori e ai media. Per i familiari che vogliono avere informazioni è stata creata una hotline (0800 261 700).