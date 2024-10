Bimbo chiamato «stupido» dalla direttrice dell'asilo nido, parte la denuncia

Un bambino di due anni è stato chiamato «stupido» dalla responsabile dell'asilo nido (immagine illustrativa). dpa

La direttrice di un asilo nido può chiamare stupido un bambino di due anni? Il Tribunale distrettuale di Horgen (ZH) si è occupato della questione dopo che i genitori del bimbo hanno presentato una denuncia.

Nella primavera del 2023 la direttrice di un asilo nido di Kilchberg nel Canton Zurigo ha definito «stupido» un bambino di due anni a due colleghe e ha chiesto cosa avesse «di sbagliato».

Questo perché il pargolo voleva indossare la giacca nonostante le alte temperature e insisteva per non toglierla. L'affermazione è stata fatta a un «volume udibile». I suoi genitori hanno quindi sporto denuncia.

Dopo aver pagato una cauzione di 1'600 franchi, il Ministero pubblico ha preso a carico il caso. La procura ha chiesto che la responsabile fosse condannata per abusi verbali a una pena pecuniaria di 1'200 franchi e a una multa di 300 franchi.

La direttrice ha presentato appello e il caso è finito davanti al Tribunale distrettuale di Horgen la scorsa settimana, dove è stata assolta.

La corte è giunta alla conclusione che la donna ha effettivamente chiamato il bambino «stupido». Tuttavia a causa dell'insignificanza della frase, non è stata raggiunta la soglia penale rilevante per il reato di abuso verbale.

Un'équipe già problematica

Adesso il bimbo frequenta un nuovo asilo. La madre ha dichiarato allo «20 Minuten»: «Speriamo che il processo serva da lezione. È importante sapere come comportarsi con i bambini piccoli che non sempre agiscono in modo razionale».

La donna continua dicendo che ha presentato la denuncia solo perché da tempo molte cose non andavano bene all'asilo. «La precedente équipe dell'istituto ha dovuto andarsene perché c'erano accuse che i bambini venivano scossi, sgridati e costretti a mangiare».

Quando anche la nuova direttrice è stata licenziata dopo poche settimane, diversi mamme e papà hanno chiesto di discuterne in una serata per genitori. «Solo lì sono venuti alla luce tutti i casi, compreso il fatto che mio figlio era stato maltrattato verbalmente».