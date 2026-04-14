L'incidente ha imposto la chiusura delle carreggiate per diverso tempo. Keystone

Incidente di grandi proporzioni martedì nel canton Zurigo: un autocarro guidato da un 33enne ha tamponato con il suo veicolo una colonna di auto ferme sull'autostrada A3 presso Urdorf.

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Tre le vetture coinvolte, con un totale di quattro feriti: una famiglia composta da una coppia e il loro figlio di un anno e mezzo – marito e moglie versano in gravi condizioni, mentre il piccolo se l'è cavata con lesioni leggere – e la conducente di un altro veicolo.

L'autista del mezzo pesante, in viaggio verso Basilea, è invece rimasto illeso e lo stesso è successo per le altre persone coinvolte.

La causa di quanto accaduto non è ancora nota, ha indicato la polizia cantonale. Il sinistro – avvenuto alle 09.30 fra le uscite di Urdorf Sud e Urdorf Nord – ha provocato un caos viario sull'autostrada e nelle altre vie di comunicazione della regione.