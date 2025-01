Sarà un candidato esplosivo a prendere il posto di Amherd in Consiglio federale?

Chi prenderà il posto di Viola Amherd alla fine di marzo? Keystone

Dopo le sorprendenti dimissioni della consigliera federale Viola Amherd alla fine di marzo, l'Alleanza del Centro è alla ricerca di un successore per il suo seggio. Ma non è così semplice. Ci sarà un candidato esplosivo?

Hai fretta? blue News riassume per te Viola Amherd si dimette per la fine di marzo. Il suo partito è ora alla ricerca di un successore.

Finora i candidati più importanti hanno rifiutato uno dopo l'altro.

Sarah Bütikofer, politologa, partner del progetto Sotomo ed editrice di DeFacto, analizza la situazione per blue News.

L'esperta ipotizza: «Forse sarà una persona esterna al Parlamento, ma con molti anni di esperienza politica». Mostra di più

La ricerca del successore della direttrice del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) Viola Amherd (Il Centro) si sta rivelando più difficile di quanto si potesse pensare.

Finora i principali candidati hanno rifiutato uno dopo l'altro: Gerhard Pfister (62), Matthias Bregy (46), Benedikt Würth (57), Isabelle Chassot (59), Heidi Z'graggen (58) e il favorito Martin Candinas (44) non vogliono entrare nel Consiglio federale.

Il Centro ha un problema? «Non è una sorpresa che i rifiuti arrivino prima e che i candidati interessati si facciano avanti solo in un secondo momento. Ciò che sorprende di più è che molti dei principali favoriti si siano ritirati dalla corsa», spiega la politologa Sarah Bütikofer a blue News.

Un dipartimento impopolare rende difficile la ricerca

Bütikofer sospetta che questo sia legato anche al dipartimento vacante. «Al momento non si può ipotizzare che nessuno degli attuali consiglieri federali voglia cambiare». I compiti del DDPS sarebbero «difficili o impossibili da risolvere» per i nuovi subentranti.

Inoltre, come deputata, l'esperta ha potuto sperimentare in prima persona quanto Amherd sia stata esposta a venti contrari e quanto sia stata attaccata personalmente. «Naturalmente, questa non è un'ulteriore fonte di motivazione per rinunciare».

Un'altra ragione è che le elezioni sono già a sette settimane di distanza. «È un bene per tutte le parti coinvolte se la situazione si chiarisca rapidamente e il gruppo parlamentare possa iniziare a preparare le candidature», continua Bütikofer. Anche all'interno del partito c'è molto da fare, visto che anche la presidenza deve essere assegnata a breve.

Si candiderà qualcuno di esterno al Parlamento?

Chi potrebbe prendere il posto di Amherd? Secondo la politologa la consigliera agli Stati lucernese Andrea Gmür-Schönenberger (60) sarebbe una buona scelta.

«Soddisfa molti requisiti in termini di background professionale, personale, regionale e familiare». Gmür-Schönenberger non ha però ancora rilasciato alcuna dichiarazione.

Tuttavia, ci sono ancora membri del Consiglio nazionale, come Markus Ritter o Philipp Kutter, che sarebbero potenziali candidati. «A quanto pare, anche alcuni consiglieri di Stato stanno valutando se candidarsi», continua Bütikofer.

Il Centro è anche un progetto di fusione tra l'ex Partito Popolare Democratico (PPD) e Borghese Democratico (PBD). «Potrebbe anche essere che qualcuno dell'ex BDP sia interessato a candidarsi. O forse una persona al di fuori del Parlamento, ma con molti anni di esperienza politica», afferma la politologa.

Un consigliere federale di centro-sinistra sarebbe un sollievo

Se inizialmente sembrava che il successore di Amherd potesse essere un uomo, «ora che alcuni centristi di spicco sono usciti dalla corsa, è possibile che alla fine sia una donna a vincere», prosegue Bütikofer.

«Non sarebbe la prima volta che un'intrepida donna politica si trovi a dover togliere le braci dal fuoco in una situazione difficile».

Inoltre un'altra consigliera federale del Centro sarebbe un grande sollievo per alcuni parlamentari e membri di altri partiti: in questo caso non dovrebbero necessariamente presentare un candidato donna al prossimo posto vacante, il che a sua volta aumenterebbe le possibilità di alcuni uomini di diventare membri dell'Esecutivo svizzero.