Canton ZurigoUn ciclista 73enne cade e muore, inutili i tentativi di rianimazione
SDA
19.4.2026 - 16:01
Tragico incidente nella serata di sabato a Otelfingen, nel canton Zurigo: un ciclista di 73 anni che intorno alle 23.30 stava percorrendo un viottolo di collegamento è deceduto dopo essere caduto con la sua e-bike da un muretto, finendo sulla rampa di un'autorimessa sotterranea.
Keystone-SDA
19.04.2026, 16:01
19.04.2026, 16:14
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Nonostante i tentativi di rianimazione per l'uomo non c'è stato nulla da fare, ha indicato la polizia cantonale zurighese.