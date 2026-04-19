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Canton Zurigo Un ciclista 73enne cade e muore, inutili i tentativi di rianimazione

SDA

19.4.2026 - 16:01

L'incidente è avvenuto nella tarda serata.
L'incidente è avvenuto nella tarda serata.
Keystone

Tragico incidente nella serata di sabato a Otelfingen, nel canton Zurigo: un ciclista di 73 anni che intorno alle 23.30 stava percorrendo un viottolo di collegamento è deceduto dopo essere caduto con la sua e-bike da un muretto, finendo sulla rampa di un'autorimessa sotterranea.

Keystone-SDA

19.04.2026, 16:01

19.04.2026, 16:14

Nonostante i tentativi di rianimazione per l'uomo non c'è stato nulla da fare, ha indicato la polizia cantonale zurighese.

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