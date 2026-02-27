Un cliente di Ricardo avrebbe comperato un’auto nuova con la formula «acquisto immediato», ma in realtà non era sua intenzione farlo. Il concessionario si oppone e richiede 1'000 franchi a titolo di spese di annullamento.

Secondo quanto dichiarato dall'azienda, gli acquisti sbagliati sul marketplace online Ricardo sono «piuttosto rari».

Ecco di cosa si tratta Un uomo di San Gallo ha acquistato un’auto nuova tramite l’opzione «Acquisto immediato» sul sito di annunci online Ricardo, ma, secondo quanto da lui stesso dichiarato, non ha mai effettuato l'acquisto.

Il commerciante si dichiara disposto ad annullare l'acquisto, ma solo dietro pagamento di una commissione di 1'000 franchi.

Il concessionario sostiene, inoltre, che ciò accade «ogni giorno». Secondo quanto riferito da Ricardo, però, gli acquisti sbagliati si verificano solo «molto raramente».

Il venditore non ha permesso di fare piena luce sulla faccenda.

Momento di shock sul cellulare: un cliente di Ricardo rimane a bocca aperta quando la piattaforma gli comunica che ha appena acquistato un’auto nuova tramite l’opzione «Acquisto immediato» – Costo: 40'000 franchi.

Ma secondo quanto da lui stesso dichiarato, l’uomo di San Gallo non stava cercando un’auto nuova né aveva premuto il pulsante «Acquista subito».

Non sembra trattarsi di una truffa, come afferma l’uomo alla rivista dei consumatori della SRF «Espresso». Ha scelto una password complessa e ha anche attivato l'autenticazione a due fattori.

Il cliente di Ricardo ritiene piuttosto di aver premuto per sbaglio con il pollice il pulsante «Acquista subito» mentre cercava di chiudere rapidamente le app e aprire l'agenda.

1'000 franchi di penale di cancellazione

Dopo il presunto acquisto, l’uomo contatta immediatamente il rivenditore di Svitto. Quest’ultimo si dichiara disposto ad annullare il contratto – a fronte di una «spesa forfettaria» pari a 1'000 franchi.

Nell'e-mail del rivenditore si legge inoltre: «Ce ne sono ogni giorno.»

L'interessato ritiene che la tassa sia decisamente troppo alta e si rivolge alla sua assicurazione di tutela legale. Quest'ultima gli consiglia infine di pagare la tassa e rimborsa all'uomo 600 franchi.

Ciononostante, il cittadino di San Gallo si mostra indignato: «Il commerciante ne esce ora vincitore e lo rifarà sicuramente».

«Espresso » riferisce, citando l’annuncio, che la commissione non era stata dichiarata.

Il concessionario rimuove le offerte

Non è chiaro come si sia concretizzata alla fine la vendita. Il concessionario stesso non intende contribuire a fare luce sul caso e non risponde alle richieste della rivista dei consumatori.

Ricardo, nel frattempo, si offre di occuparsi del caso. Ma non arriva nemmeno la delega richiesta dal rivenditore, che invece rimuove quasi tutte le offerte dalla piattaforma.

C'è un problema con il pulsante «Acquista subito»? Dopotutto, nella e-mail inviata al cliente, il concessionario ha affermato che ciò accade «ogni giorno».

Cosa dice la piattaforma Ricardo?

Nel caso di Ricardo, tuttavia, questa affermazione non trova riscontro.

«Riceviamo segnalazioni di acquisti errati effettuati per sbaglio molto raramente», afferma la portavoce Mojca Fuks, sottolineando che per finalizzare l’acquisto è necessaria una seconda conferma.

Sul mercato online vale la regola seguente: se per un articolo viene presentata l'offerta più alta o se viene effettuato un acquisto immediato, il contratto si perfeziona.

Fuks consiglia, in caso di acquisto sbagliato, di contattare immediatamente il rivenditore: nella «stragrande maggioranza dei casi» si trova una soluzione.

Le spese di cancellazione elevate, come nel caso del cliente di San Gallo, sono invece piuttosto rare.