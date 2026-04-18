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Patente ritirata Un 79enne esce di strada a San Gallo e finisce contro un tavolo da ping pong: «Ho evitato un gatto»

SDA

18.4.2026 - 13:01

Gli agenti hanno tolto la patente all'anziano.
Gli agenti hanno tolto la patente all'anziano.
Keystone

Incidente stradale senza feriti venerdì mattina a San Gallo: un 79enne ha perso il controllo della sua auto finendo prima contro un tavolo da ping pong e poi contro una siepe.

Keystone-SDA

18.04.2026, 13:01

18.04.2026, 13:16

Alla base del sinistro, stando alla sua stessa versione, un gatto che è improvvisamente apparso sulla carreggiata, cosa che ha imposto una brusca sterzata, riferisce oggi la polizia comunale.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno comunque valutato il 79enne come non idoneo alla guida.

Non sono stati forniti dettagli sulle cause specifiche di questa inidoneità (se per stato di salute, affaticamento o altro), ma il caso è ora al vaglio delle autorità.

Sempre secondo la polizia il veicolo ha riportato un danno totale. Il conducente – cittadino svizzero – è da parte sua uscito illeso dalla sua vettura.

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