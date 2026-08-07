Un uomo del Canton Lucerna è stato reclutato tramite Facebook come corriere e ha trasportato oltre 100'000 franchi di merci provenienti da reati di frode. Sebbene avesse intuito fin dall'inizio che qualcosa non andasse, ha continuato a lavorare. E ora è stato condannato per riciclaggio plurimo.

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo reclutato su Internet ha ricevuto 1'000 franchi per ogni consegna effettuata, incassando in totale 8'000 franchi.

Nel corso di otto consegne, ha trasportato denaro proveniente da sette casi di frode per un valore complessivo superiore a 100'000 franchi.

Oltre alle multe e alle spese processuali, dovrà rinunciare alla sua retribuzione da corriere e potrebbe inoltre essere tenuto a risarcire i danni. Riepilogo creato con

Un lavoro da corriere trovato su Facebook, decisamente molto redditizio, è costato caro a un uomo di Ebikon, nel Canton Lucerna.

Nell’agosto 2023 ha risposto a un annuncio e ha ricevuto da un uomo, con lo pseudonimo di «Marcel», l’offerta di ritirare pacchi su richiesta. Avrebbe dovuto ricevere 1'000 franchi per ogni viaggio, come risulta da un decreto penale della Procura di Svitto.

Già durante il primo incarico, l’uomo, oggi 44enne, ha ritirato a Ibach, nel Canton Svitto, una busta contenente 14'800 franchi. Il gruppo di malviventi e i committenti del corriere avevano precedentemente detto alla vittima che il denaro doveva essere controllato dalla Banca nazionale. Il corriere ha poi consegnato la busta a un altro intermediario.

Solo pochi giorni dopo, la stessa vittima è stata nuovamente derubata di 10'800 franchi. Ancora una volta, l'uomo è andato a prelevare il denaro, lo ha consegnato agli autori del reato e in cambio ha ricevuto 1'000 franchi.

Più volte lo stesso modus operandi

Nelle settimane successive, lo stesso modus operandi si è ripetuto più volte ai danni di diverse persone. Gli autori del reato hanno indotto le loro vittime, provenienti dalla Svizzera centrale, a prelevare contanti raccontando loro storie inventate.

A volte si spacciavano per investigatori, altre volte sostenevano che gli impiegati di banca derubassero i clienti.

Il corriere ritirava il denaro e lo consegnava in luoghi di incontro anonimi, come stazioni ferroviarie o fast food. Complessivamente, il decreto penale definitivo elenca otto consegne. L’uomo avrebbe così guadagnato 8'000 franchi.

Riteneva che potesse trattarsi di droga

Secondo la Procura, avrebbe dovuto rendersi conto, al più tardi dopo il primo incarico, che non si trattava di un normale servizio di corriere.

Ha ricevuto una somma di denaro insolitamente elevata per incarichi semplici e affidatigli con breve preavviso, conosceva a malapena il suo committente e già alla prima busta si era accorto che conteneva contanti.

«Poiché il suo primo pensiero era che quella ricompensa fosse legata alla droga, avrebbe dovuto immaginare che non si trattasse di un normale servizio di corriere», si legge nel decreto penale.

Ricerca di comunicati della polizia

A quanto pare, l'uomo si era reso conto che qualcosa non andava. Ha infatti cercato su Internet notizie relative alla polizia per scoprire se il suo lavoro facesse parte di una truffa.

Non avendo trovato nulla di adatto, ha accettato altri incarichi. È proprio questo comportamento che la Procura ha interpretato come un indizio del fatto che egli, quantomeno, fosse consapevole della provenienza illecita del denaro.

Per l'uomo, i suoi viaggi come corriere per conto di criminali stanno diventando costosi. È stato condannato per riciclaggio plurimo a una pena pecuniaria con la condizionale pari a 180 aliquote giornaliere da 70 franchi ciascuna. Questa pena pecuniaria, per un totale di 12'600 franchi, è stata sospesa.

Deve invece pagare immediatamente una multa di 3'150 franchi e le spese processuali pari a 8'395 franchi. Il totale da versare ammonta quindi a 19'545 franchi. Inoltre, gli saranno confiscati gli 8'000 franchi guadagnati con i servizi di corriere.

Ma la questione potrebbe non finire qui. Secondo il decreto penale, l’uomo è in linea di principio tenuto a risarcire i danni alle parti lese. Poiché gli sono stati consegnati complessivamente più di 100'000 franchi, potrebbero seguire ulteriori richieste di risarcimento.

Il decreto penale è definitivo.