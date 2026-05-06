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Sanità Un crocerista della Mv Hondius con l'hantavirus ricoverato all'Unispital di Zurigo

SDA

6.5.2026 - 11:09

Nell'immagine illustrativa di mercoledì 11 marzo 2020, alcuni medici assistono un paziente affetto da Covid-19 all'Ospedale cantonale La Carità di Locarno, che durante la pandemia era stato dedicato alla cura dei pazienti affetti da coronavirus. 
Nell'immagine illustrativa di mercoledì 11 marzo 2020, alcuni medici assistono un paziente affetto da Covid-19 all'Ospedale cantonale La Carità di Locarno, che durante la pandemia era stato dedicato alla cura dei pazienti affetti da coronavirus. 
KEYSTONE

Un passeggero della nave da crociera Mv Hondius su cui si è sviluppato un focolaio di hantavirus è ricoverato all'Ospedale universitario di Zurigo. Lo ha reso noto l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

,

Keystone-SDA, Paolo Beretta

06.05.2026, 11:09

Una persona colpita da un’infezione da hantavirus è attualmente ricoverata all’Ospedale universitario di Zurigo (USZ).

Si tratta, scrive l'UFSP in un comunicato diffuso mercoledì mattina, di un uomo che era stato passeggero della nave sulla quale si sono verificati diversi casi della malattia.

L'Ospedale universitario di Zurigo (USZ) è preparato per il trattamento di casi del genere e per la popolazione svizzera non sussiste attualmente alcun pericolo, si legge ancora nella nota.

Giova ricordare che l'Organizzazione mondiale della sanità, l'OMS, ieri, martedì, aveva confermato il contagio di due persone sulla Mv Hondius, indicando che i casi sospetti erano almeno 5. Tre persone sono già decedute.

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Un viaggio in Sudamerica

L'uomo ricoverato a Zurigo aveva viaggiato in aprile in Sudamerica con la moglie.

Al rientro, dopo aver accusato dei sintomi e aver consultato il medico di famiglia, si è recato per accertamenti all’USZ.

Risultato positivo all’hantavirus, in un test effettuato dal laboratorio di riferimento a Ginevra (HUG), è stato immediatamente ricoverato in isolamento.

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Gli hantavirus del Sudamerica sono diversi

Il paziente è risultato positivo al virus delle Ande, un hantavirus presente in Sudamerica, per il quale sono stati osservati rari casi di trasmissione da persona a persona.

Gli hantavirus europei vengono invece trasmessi esclusivamente attraverso gli escrementi di roditori infetti.

Per questo motivo, l’UFSP dice di ritenere improbabile la comparsa di altri casi nel nostro Paese. Il rischio per la popolazione è considerato basso.

Il paziente era accompagnato nel suo viaggio dalla moglie, che finora non presenta sintomi, ma si è messa in autoisolamento per sicurezza.

Le autorità cantonali stanno accertando se il paziente abbia avuto contatti con altre persone durante la fase di malattia.

Il periodo d'incubazione del virus varia da una a cinque settimane, si legge sul sito dell'UFSP a proposito di questo virus.

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In Svizzera la febbre da hantavirus è rara

Per il trattamento del paziente presso l’USZ, che è un ospedale di riferimento per queste malattie, sono state adottate le opportune misure di sicurezza.

L’UFSP è in stretto contatto con altri enti, come il Canton Zurigo, gli ospedali universitari di Zurigo e Ginevra e l'OMS, con i quali mantiene uno scambio di informazioni continuo, e osserva con attenzione gli ulteriori sviluppi.

In Svizzera la febbre da hantavirus è rara.

Negli ultimi anni sono stati dichiarati da 0 a 6 casi all'anno, la grande maggioranza dei quali era riconducibile a contagi avvenuti all'estero, conclude la nota dell'UFSP.

L’Ufficio federale della sanità pubblica ritiene pertanto improbabile la comparsa di altri casi in Svizzera. Il rischio per la popolazione svizzera è basso.

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