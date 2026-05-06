SanitàUn crocerista della Mv Hondius con l'hantavirus ricoverato all'Unispital di Zurigo
SDA
6.5.2026 - 11:09
Un passeggero della nave da crociera Mv Hondius su cui si è sviluppato un focolaio di hantavirus è ricoverato all'Ospedale universitario di Zurigo. Lo ha reso noto l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
Una persona colpita da un’infezione da hantavirus è attualmente ricoverata all’Ospedale universitario di Zurigo (USZ).
Si tratta, scrive l'UFSP in un comunicato diffuso mercoledì mattina, di un uomo che era stato passeggero della nave sulla quale si sono verificati diversi casi della malattia.
L'Ospedale universitario di Zurigo (USZ) è preparato per il trattamento di casi del genere e per la popolazione svizzera non sussiste attualmente alcun pericolo, si legge ancora nella nota.
Giova ricordare che l'Organizzazione mondiale della sanità, l'OMS, ieri, martedì, aveva confermato il contagio di due persone sulla Mv Hondius, indicando che i casi sospetti erano almeno 5. Tre persone sono già decedute.
Per il trattamento del paziente presso l’USZ, che è un ospedale di riferimento per queste malattie, sono state adottate le opportune misure di sicurezza.
L’UFSP è in stretto contatto con altri enti, come il Canton Zurigo, gli ospedali universitari di Zurigo e Ginevra e l'OMS, con i quali mantiene uno scambio di informazioni continuo, e osserva con attenzione gli ulteriori sviluppi.
In Svizzera la febbre da hantavirus è rara.
Negli ultimi anni sono stati dichiarati da 0 a 6 casi all'anno, la grande maggioranza dei quali era riconducibile a contagi avvenuti all'estero, conclude la nota dell'UFSP.
L’Ufficio federale della sanità pubblica ritiene pertanto improbabile la comparsa di altri casi in Svizzera. Il rischio per la popolazione svizzera è basso.