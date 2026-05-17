Chiunque abbia alzato lo sguardo domenica a mezzogiorno ad Ajoie ha potuto vedere un alone. Uno di loro, un fotografo di Keystone-ATS durante una passeggiata a Porrentruy (JU), ha catturato un'immagine di questo fenomeno meteorologico, che può assumere diverse forme.

Il fenomeno dell'alone di 22 intorno al Sole è fotografato nel cielo blu di Porrentruy domenica. ATS

Keystone-SDA ATS

Il processo che porta agli aloni avviene generalmente nella troposfera superiore, dove si trovano nubi di cristalli di ghiaccio tutto l'anno, spiega MeteoSvizzera sul suo sito web.

La rifrazione e la riflessione della luce solare sui cristalli di ghiaccio può dare origine ad archi, cerchi e frammenti colorati o bianchi nel cielo.

Questo fenomeno, noto come alone, assume forme diverse ed è relativamente comune, a seconda delle strutture cristalline coinvolte. Quello nella foto è chiamato piccolo alone o alone a 22°.

I cristalli di ghiaccio, e di conseguenza gli aloni, possono formarsi anche ai margini della nebbia nelle fredde giornate invernali o vicino al suolo quando l'umidità dell'aria è molto elevata.

Poiché questi aloni di nebbia gelata si formano molto vicino all'osservatore, vengono percepiti come molto suggestivi, osserva MeteoSvizzera.