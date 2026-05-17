  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Fenomeno meteo Un fotografo immortala un'aureola sopra l'Ajoie. Ecco di cosa si tratta

SDA

17.5.2026 - 16:39

Chiunque abbia alzato lo sguardo domenica a mezzogiorno ad Ajoie ha potuto vedere un alone. Uno di loro, un fotografo di Keystone-ATS durante una passeggiata a Porrentruy (JU), ha catturato un'immagine di questo fenomeno meteorologico, che può assumere diverse forme.

Il fenomeno dell'alone di 22 intorno al Sole è fotografato nel cielo blu di Porrentruy domenica.
Il fenomeno dell'alone di 22 intorno al Sole è fotografato nel cielo blu di Porrentruy domenica.
ATS

Keystone-SDA

17.05.2026, 16:39

17.05.2026, 16:46

Il processo che porta agli aloni avviene generalmente nella troposfera superiore, dove si trovano nubi di cristalli di ghiaccio tutto l'anno, spiega MeteoSvizzera sul suo sito web.

La rifrazione e la riflessione della luce solare sui cristalli di ghiaccio può dare origine ad archi, cerchi e frammenti colorati o bianchi nel cielo.

Questo fenomeno, noto come alone, assume forme diverse ed è relativamente comune, a seconda delle strutture cristalline coinvolte. Quello nella foto è chiamato piccolo alone o alone a 22°.

I cristalli di ghiaccio, e di conseguenza gli aloni, possono formarsi anche ai margini della nebbia nelle fredde giornate invernali o vicino al suolo quando l'umidità dell'aria è molto elevata.

Poiché questi aloni di nebbia gelata si formano molto vicino all'osservatore, vengono percepiti come molto suggestivi, osserva MeteoSvizzera.

I più letti

Louisiana: il capo di una ditta regala 240 milioni ai dipendenti. Ma a una condizione. Ecco quale
Fan comprano un biglietto aereo per acquistare il nuovo orologio Royal Pop Swatch al duty-free
L'antropologo: «Il conflitto tra le democrazie europee e la dittatura russa è inevitabile»
MotoGP: gara interrotta dopo un grave incidente ad Alex Marquez. Alla fine vince Fabio Di Giannantonio
Scatti d'ira con Carlo? Un nuovo libro mostra il vero carattere del principe William

Altre notizie

Con quasi il 3 per mille. Turgovia, uomo ubriaco fradicio cade con l'e-bike, via la patente

Con quasi il 3 per milleTurgovia, uomo ubriaco fradicio cade con l'e-bike, via la patente

Morti sospette. L'ex primario dell'Unispital di Zurigo Francesco Maisano si difende dalle accuse

Morti sospetteL'ex primario dell'Unispital di Zurigo Francesco Maisano si difende dalle accuse

Rapporto Meylan. La consigliera di Stato vodese Valérie Dittli vuole finire la legislatura. Ecco i suoi motivi

Rapporto MeylanLa consigliera di Stato vodese Valérie Dittli vuole finire la legislatura. Ecco i suoi motivi