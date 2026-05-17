Fenomeno meteoUn fotografo immortala un'aureola sopra l'Ajoie. Ecco di cosa si tratta
SDA
17.5.2026 - 16:39
Chiunque abbia alzato lo sguardo domenica a mezzogiorno ad Ajoie ha potuto vedere un alone. Uno di loro, un fotografo di Keystone-ATS durante una passeggiata a Porrentruy (JU), ha catturato un'immagine di questo fenomeno meteorologico, che può assumere diverse forme.
Keystone-SDA
17.05.2026, 16:39
17.05.2026, 16:46
ATS
Il processo che porta agli aloni avviene generalmente nella troposfera superiore, dove si trovano nubi di cristalli di ghiaccio tutto l'anno, spiega MeteoSvizzera sul suo sito web.
La rifrazione e la riflessione della luce solare sui cristalli di ghiaccio può dare origine ad archi, cerchi e frammenti colorati o bianchi nel cielo.
Questo fenomeno, noto come alone, assume forme diverse ed è relativamente comune, a seconda delle strutture cristalline coinvolte. Quello nella foto è chiamato piccolo alone o alone a 22°.
I cristalli di ghiaccio, e di conseguenza gli aloni, possono formarsi anche ai margini della nebbia nelle fredde giornate invernali o vicino al suolo quando l'umidità dell'aria è molto elevata.
Poiché questi aloni di nebbia gelata si formano molto vicino all'osservatore, vengono percepiti come molto suggestivi, osserva MeteoSvizzera.