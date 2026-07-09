Pesanti sanzioni Un germanico effettua 21 sorpassi nel tunnel del San Gottardo a oltre 170 km/h

A una velocità media di quasi 172 km/h, un 22enne tedesco ha sfrecciato attraverso il tunnel stradale del San Gottardo. Nel farlo ha sorpassato 21 veicoli nonostante la doppia linea di sicurezza. La polizia ha poi fermato l’uomo in Ticino: un test rapido antidroga è risultato positivo.