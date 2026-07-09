Pesanti sanzioni
Un germanico effettua 21 sorpassi nel tunnel del San Gottardo a oltre 170 km/h
IMAGO/Zoonar
A una velocità media di quasi 172 km/h, un 22enne tedesco ha sfrecciato attraverso il tunnel stradale del San Gottardo. Nel farlo ha sorpassato 21 veicoli nonostante la doppia linea di sicurezza. La polizia ha poi fermato l’uomo in Ticino: un test rapido antidroga è risultato positivo.
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- Un 22enne tedesco ha attraversato a tutta velocità il tunnel stradale del San Gottardo a una velocità media di 171,8 km/h.
- All’interno della galleria ha sorpassato per ben 21 volte nonostante la doppia linea di sicurezza; in precedenza aveva inoltre attraversato un’area vietata al traffico.
- La polizia gli ha comminato il divieto di guida.
- Un test rapido antidroga è risultato positivo; inoltre, l’uomo ha dovuto versare diverse migliaia di franchi a titolo di deposito cauzionale.
Un automobilista tedesco di 22 anni ha commesso diverse gravi infrazioni al codice della strada sull'autostrada A2 nel Canton Uri.
L'uomo stava viaggiando in direzione sud nelle prime ore di mercoledì mattina, poco prima delle 05:00.
Già prima del portale nord della galleria stradale del San Gottardo aveva sorpassato almeno un’auto sulla destra, invadendo una zona vietata al traffico.
All’interno della galleria ha proseguito la sua guida spericolata: nonostante la doppia linea di sicurezza, ha effettuato complessivamente 21 sorpassi.
Come comunicato giovedì dalla Polizia cantonale urana, dall’analisi è emersa una velocità media di 171,8 km/h nel tunnel stradale del San Gottardo.
Il giovane è stato successivamente fermato dalla Polizia cantonale ticinese e consegnato a quella di Uri. Gli è stato imposto il divieto di guida. Inoltre ha dovuto versare una cauzione di diverse migliaia di franchi.
Un test rapido antidroga ha dato esito positivo.
Il conducente è stato denunciato alla Procura di Uri, tra le altre cose, per eccesso di velocità aggravato – il cosiddetto reato di pirata della strada.