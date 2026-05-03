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Vasta operazione di soccorso Un grosso incendio a Langnau distrugge due case e un garage

SDA

3.5.2026 - 08:24

Intervento notturno per i pompieri di Langnau. (Foto d'archivio)
Intervento notturno per i pompieri di Langnau. (Foto d'archivio)
Keystone

Un incendio divampato stamane a Bärau, nel comune di Langnau, nel canton Berna, ha completamente distrutto due case e un garage. Secondo le prime informazioni non ci sono feriti, ma dalle fiamme si è sviluppata un'intensa colonna di fumo visibile da lontano.

Keystone-SDA

03.05.2026, 08:24

03.05.2026, 08:32

Il rogo ha fatto scattare una vasta operazione di soccorso, come ha confermato la Polizia cantonale bernese all'agenzia Keystone-ATS. Durante la notte, l'applicazione Alertswiss aveva avvertito la popolazione della presenza di fumo denso e odori sgradevoli.

Secondo la polizia, l'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato le due abitazioni e il garage in preda alle fiamme. In base ai dati attuali, tutti i residenti sono stati tratti in salvo.

Sul posto sono intervenuti specialisti della Polizia cantonale, diverse ambulanze, un Care Team, rappresentanti del comune e della prefettura competente, come ha aggiunto la portavoce della polizia. Sono state predisposte chiusure stradali e anche il traffico ferroviario nella regione ha subito disagi.

La popolazione è stata invitata a chiudere porte e finestre e a spegnere i sistemi di ventilazione e climatizzazione. È stato inoltre raccomandato di seguire le istruzioni dei servizi di emergenza e delle autorità, evitando accuratamente la zona interessata.

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