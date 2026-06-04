Traffico deviato Un incidente provoca la chiusura di un tratto di A13 nei Grigioni

L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio poco prima del portale sud del tunnel Isla Bella sull'A13. (immagine d'archivio)

L'autostrada A13 fra Rothenbrunnen e l'uscita verso Bonaduz è attualmente chiusa a causa di un incidente. Il traffico viene deviato fino a nuovo avviso, ha comunicato la Polizia cantonale grigionese interpellata da Keystone-ATS.