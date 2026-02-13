La sua patente di guida non è riconosciuta in Svizzera e non è riuscito a superare gli esami previsti. Per ottenere comunque il permesso di circolazione, un cittadino indiano ha tentato più volte la via giudiziaria, senza successo.

Hai fretta? blue News riassume per te Un cittadino indiano, la cui patente non è riconosciuta automaticamente in Svizzera, ha fallito più volte gli esami di guida e ha cercato di ottenere la licenza ricorrendo ripetutamente ai tribunali.

Le sue cause sono arrivate quattro volte fino al Tribunale federale, senza consentirgli di ottenere la patente.

Ha però ottenuto l’annullamento di un divieto biennale dalla licenza di allievo conducente, quindi potrà tentare nuovamente l’esame. Riepilogo creato con

Una storia curiosa è emersa riguardo a un cittadino indiano che possiede una patente rilasciata nel suo Paese d’origine, documento che in Svizzera non viene riconosciuto automaticamente.

Chi è titolare di una licenza di condurre emessa da uno Stato che non appartiene all’Unione Europea o all’Associazione europea di libero scambio deve prima dimostrare, attraverso un esame pratico, di essere in grado di guidare in sicurezza sulle strade svizzere.

L’uomo, però, non è riuscito a superare la prova. Ha quindi tentato di ottenere la patente per via giudiziaria.

Ma guidare deve stargli davvero molto a cuore dato che la controversia è arrivata fino al Tribunale federale. Ma anche questo tentativo non gli ha permesso di conseguire la licenza di condurre.

Come riferisce il portale «zentralplus», le sue iniziative non si sono fermate qui. Dopo la prima sconfitta in tribunale, l’uomo ha sostenuto nel Canton Lucerna due ulteriori esami: uno per la patente motociclistica e uno per quella automobilistica. Non è riuscito a superare nessuno dei due.

La battaglia legale arriva fino al Tribunale federale

Successivamente ha tentato la sorte a Zurigo, dove lavora. Anche lì è stato bocciato due volte.

Nel frattempo, ha provato a ottenere una licenza di condurre sulla base degli esami sostenuti a Lucerna, nonostante gli esiti negativi.

Il rifiuto dell’Ufficio della circolazione stradale ha dato origine a una nuova controversia giudiziaria, arrivata ancora una volta fino al Tribunale federale. Anche questo secondo ricorso è stato respinto.

Lo stesso è accaduto con una terza causa davanti alla massima autorità giudiziaria svizzera. In quell’occasione, l’uomo ha contestato l’esito negativo del suo terzo esame, sostenendo che la bocciatura non fosse stata motivata in modo sufficiente.

Aveva inoltre denunciato una violazione del diritto di essere sentito, poiché la sua contestazione relativa alla seconda prova non sarebbe stata esaminata.

Il Tribunale federale non è però entrato nel merito. I risultati degli esami, infatti, non possono essere impugnati davanti a questa istanza.

Inoltre, secondo i giudici, era stato lo stesso interessato a rinunciare a contestare formalmente la seconda prova: in caso contrario, non avrebbe potuto presentarsi al terzo tentativo.

Ora potrà tentare di nuovo

Dopo la terza bocciatura, l’uomo è stato sottoposto anche a un accertamento dell’idoneità alla guida, che non è riuscito a superare. Nonostante ciò, ha chiesto nuovamente il rilascio di una licenza di allievo conducente per motocicli.

L’esito negativo del test ha inoltre indotto l’Ufficio della circolazione stradale del Canton Lucerna a imporgli un divieto di due anni. Durante questo periodo non gli sarebbe stata rilasciata alcuna nuova licenza di allievo conducente.

Contestando sia il rifiuto della licenza sia il divieto biennale, l’uomo ha ottenuto almeno un successo parziale. I giudici hanno ritenuto legittimo negargli il documento, ma hanno annullato il periodo di sospensione di due anni.

Nulla, dunque, gli impedisce ora di presentarsi nuovamente a un esame di guida.