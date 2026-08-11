Danneggiamento per il turismo? Un'influencer USA critica la Svizzera per le sue spiagge, e non solo: «Noi siamo viziati»

Hai fretta? blue News riassume per te In un video pubblicato su Instagram, l'influencer statunitense Amanda Ivanelli si lamenta del suo viaggio in Svizzera, criticando gli accessi rocciosi ai laghi, la mancanza di atmosfera da spiaggia e l'assenza di aria condizionata.

Dice di essere viziata dalla Florida e di non vedere l'ora di tornare negli Stati Uniti.

Svizzera Turismo non ritiene che ciò comporti un danno d’immagine duraturo, poiché la Svizzera è chiaramente posizionata a livello internazionale come destinazione alpina e lacustre. Riepilogo creato con

La statunitense Amanda Ivanelli e la sua famiglia hanno intrapreso poche settimane fa un cosiddetto «Euro-Trip», come gli americani chiamano un viaggio attraverso l'Europa. Sono stati in Italia e hanno fatto tappa anche in Svizzera.

Ivanelli è un'influencer e conta 1,8 milioni di follower solo su Instagram. Ovviamente porta con sé la sua community anche in vacanza e pubblica regolarmente video delle sue vacanze.

Tuttavia, Ivanelli non sembra del tutto soddisfatta della Svizzera. In uno dei suoi video afferma: «Sono arrivata a quel punto del mio viaggio in Europa in cui di solito la gente dice: “Non vedo l’ora di trasferirmi qui”. Io invece sono arrivata a un punto in cui penso: “Non vedo l’ora di tornare a casa”».

E aggiunge: «Non fraintendetemi, adoro l’Europa e l’Euro-Summer, ma le spiagge qui non sono proprio delle vere spiagge» Poi aggiunge: «So di essere viziata, vengo dalla Florida».

Mostra brevemente la «spiaggia» di Zurigo e dice: «Come in Italia, anche qui ci sono i sassi». In realtà, però, non riprende un luogo dove soffermarsi, ma solo l’accesso al lago.

L'hotel le aveva inoltre spiegato che c'erano due piscine in cui era possibile nuotare.

Quando sono arrivati lei, suo marito e i figli hanno però dovuto constatare che si trattava di una «piscina per sole donne in topless», dice lei con una punta di ironia rivolgendosi alla telecamera. Si riferisce alla zona riservata alle donne dello stabilimento balneare di Enge.

«In America non sarebbe mai successo»

Tra l’altro, critica anche i sistemi di climatizzazione qui da noi: «Siamo in Svizzera e il 90% degli edifici non ha l’aria condizionata. Ho l’impressione che in America siamo così viziati che lì una cosa del genere non sarebbe mai successa».

In spiaggia avrebbero dovuto esserci delle sedie su cui sedersi, non dei sassi. «Non mi sto lamentando, è semplicemente il mio punto di vista», conclude. «Negli Stati Uniti siamo proprio viziati».

La Svizzera come destinazione alpina e lacustre

Sui social media spuntano continuamente video negativi sulla Svizzera. Ma hanno davvero un impatto sul turismo nella Confederazione?

Non ci si deve aspettare un impatto negativo misurabile sull’immagine della Svizzera a causa di tali video virali, spiega Jean-Claude Raemy, responsabile della comunicazione aziendale di Svizzera Turismo, in risposta a una richiesta di blue News.

Video di questo tipo sarebbero casi isolati e verrebbero di norma rapidamente classificati come curiosi o fuorvianti. «La Svizzera è chiaramente posizionata a livello internazionale come destinazione alpina e lacustre», ha affermato Raemy.

Inoltre, i sondaggi tra gli ospiti, i dati sulle prenotazioni e le analisi di immagine condotte da Svizzera Turismo hanno dimostrato che l’immagine della Confederazione all’estero è stabile e positiva.

«I singoli malintesi diventati virali non cambiano granché questa situazione», spiega la responsabile della comunicazione. «La grande maggioranza dei viaggiatori sa cosa aspettarsi e proprio per questo viene da noi».

Le decisioni relative ai viaggi dovrebbero basarsi su informazioni affidabili e offerte concrete, afferma ancora. «Chi visita la Svizzera si aspetta una natura spettacolare, infrastrutture di prim’ordine ed esperienze variegate, ma non il mare».

Costruzione sostenibile dell'immagine

Ciononostante, i social media rappresentano un canale importante per il nostro Paese. Anche Svizzera Turismo utilizza attivamente le piattaforme digitali per «offrire spunti autentici e instaurare un dialogo con i potenziali ospiti», si legge più avanti.

L’immagine della Svizzera si basa inoltre su una reputazione consolidata nel corso di decenni, sul passaparola e sui resoconti dei media tradizionali.

«Sono quindi molti i fattori che concorrono a questo risultato», afferma Raemy. Un video virale può attirare l’attenzione nel breve termine, ma la costruzione di un’immagine duratura deriva da un marketing costante, da un’offerta variegata e di qualità e da ospiti soddisfatti.

Svizzera Turismo monitorerebbe attentamente i social media, ma non reagirebbe a ogni video con una dichiarazione ufficiale: «Se necessario, puntiamo su chiarimenti oggettivi con contenuti positivi. I post curiosi sui social media fanno purtroppo parte della realtà digitale. Tuttavia, non sono un indicatore della reale soddisfazione degli ospiti».

«Ma quello è un lago!»

Anche nei commenti, la richiesta di Ivanelli suscita l’incomprensione di molti: «Ma aspetta un attimo, ti lamenti di una "spiaggia" in Svizzera? Quello è un lago! Abbiamo così tante belle spiagge in Europa, forse dovresti lasciare il tuo alloggio privilegiato e andare a vedere dei posti veri», commenta un’utente.

Un’altra persona scrive: «Sei in Svizzera e paragoni la riva di un lago a una spiaggia sull’oceano. Gli americani sono davvero un caso a sé stante».

«È il reel più americano che abbia mai visto», commenta un’altra utente.