Un lupo è stato abbattuto sabatomattina nella regione di Sonnenberge-Lötschental, nell'Alto Vallese.

Immagine illustrativa d'archivio. sda

Keystone-SDA SDA

All'inizio della settimana, il consigliere di Stato Christophe Darbellay (Centro) aveva ordinato l'abbattimento del canide, che aveva sbranato dodici capi di bestiame su un alpeggio che non può essere protetto.

Le condizioni per ordinare l'abbattimento in conformità con l'ordinanza rivista della legge federale sulla caccia risultavano così soddisfatte, indica in una nota la cancelleria vallesana.

La legge consente l'abbattimento di un lupo se il predatore uccide sei o più pecore o capre in un periodo di quattro mesi.