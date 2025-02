Un mercenario svizzero è stato ucciso nella guerra in Ucraina

Numerosi mercenari combattono in Ucraina, tra cui alcuni provenienti dalla Svizzera. Keystone

Un cittadino svizzero è morto nella guerra in Ucraina. Le circostanze esatte non sono ancora chiare. Nel frattempo il dibattito politico sui mercenari svizzeri è in corso.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Un cittadino svizzero è morto nella guerra di aggressione della Russia all'Ucraina.

Il DFAE conferma la morte di un cittadino elvetico in Ucraina.

In Svizzera è vietato prestare servizio in un esercito straniero. Mostra di più

Un cittadino svizzero è morto nella guerra in Ucraina, come confermato dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) alla «SRF». L'ambasciata svizzera a Kiev è stata informata dall'esercito ucraino che un cittadino elvetico è morto durante i combattimenti.

Le circostanze esatte della sua morte però non sono ancora chiare, dato che non sono disponibili informazioni sulla sua unità o sul luogo di impiego. Anche la giustizia militare svizzera non è ancora a conoscenza del caso.

La domanda su quanti svizzeri stiano combattendo in Ucraina rimane senza risposta. Al momento sono in corso 13 procedimenti penali per servizio in un esercito straniero, che è vietato in Svizzera.

Il dibattito politico sui mercenari è in corso

Jona Neidhart è uno degli svizzeri che combatte all'estero nonostante la minaccia di un procedimento penale. In un'intervista alla «SRF», sottolinea che la sua priorità al momento è l'Ucraina e che è pronto ad accettare una punizione nel suo Paese non appena le sue condizioni di salute non gli permetteranno più di rimanere in guerra.

Il dibattito politico sulla penalizzazione dei mercenari svizzeri è in corso. Il consigliere nazionale del PS Jon Pult chiede un'amnistia per questi individui, dato che ritiene che stiano combattendo per i valori della democrazia e della sovranità.

Un'iniziativa parlamentare su questo tema è in discussione presso la Commissione giuridica del Consiglio nazionale. Philipp Matthias Bregy, de Il Centro, respinge la richiesta e sottolinea l'importanza del divieto dei mercenari in linea con la neutralità della Svizzera.

Nella legione internazionale combattono anche criminali

Volontari da tutto il mondo, comprese persone con un passato criminale, combattono nella Legione internazionale dell'esercito ucraino.

Patrick Messmer, pilota di droni svizzero del servizio di intelligence militare ucraino (GUR), riferisce che il passato personale dei soldati è raramente discusso. Nonostante le diverse origini, i soldati lavorano insieme, perché in guerra tutti dipendono gli uni dagli altri.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.