Nel processo relativo al disastroso incendio di Crans-Montana, che ha causato 41 morti, sono emersi messaggi WhatsApp compromettenti. La gestrice del locale in cui è avvenuto l’incidente avrebbe avvertito, già anni prima del dramma, proprio sullo scenario che in seguito ha portato alla tragedia.

Ecco di cosa si tratta Nel processo relativo all'incendio al bar «Le Constellation» sono stati resi noti alcuni messaggi WhatsApp della gestrice risalenti al 2019.

In essi mette espressamente in guardia i collaboratori dall'uso dei fuochi d'artificio e descrive in modo concreto l'incidente che si verificherà in seguito.

I coniugi Moretti, gestori, e altre persone sono oggetto di indagini per omicidio colposo, lesioni personali e incendio doloso. Riepilogo creato con

Nuove rivelazioni potrebbero svolgere un ruolo importante nel processo relativo al tragico incendio di Crans-Montana.

Secondo i documenti del tribunale, la gestrice del bar «Le Constellation» avrebbe espressamente messo in guardia dai pericoli delle stelle filanti già anni prima dell’incendio.

Come riporta il quotidiano britannico «The Sun», la procura dispone di messaggi WhatsApp verificati risalenti al 2019. In essi Jessica Moretti ordina ai propri dipendenti di prestare particolare attenzione durante l’uso delle fontanelle.

La proprietaria descrive l'incidente avvenuto in seguito

Secondo l'articolo, all'epoca Moretti scrisse ai propri collaboratori: «Se volete usare le fontanelle, fate molta attenzione: restate lì vicino finché non si saranno consumate».

Ha poi descritto uno scenario che assomiglia in modo inquietante alla catastrofe che si sarebbe poi verificata

Scrive: «Se le lasciano cadere sul divano o sul pavimento, oppure le tengono in alto e bruciano la schiuma del soffitto, il Constel va a fuoco».

Proprio un incendio di questo tipo è divampato durante i festeggiamenti di Capodanno. il rogo è costato la vita a 41 persone, mentre più di un centinaio sono rimaste ferite.

Indagini nei confronti dei gestori

Jessica e Jacques Moretti, insieme ad altri presunti responsabili, sono indagati, tra l’altro, per omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo.

Gli avvocati di diverse vittime chiedono invece che venga formulata un’accusa di omicidio nei confronti della coppia di gestori.

I familiari delle vittime chiedono ora un risarcimento danni per milioni.