  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Giornata di lutto Un minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana

SDA

9.1.2026 - 14:01

La Svizzera si è fermata per un minuto.
La Svizzera si è fermata per un minuto.
Keystone

Alle 14:00 la Svizzera si è fermata per un minuto di silenzio dedicato alle vittime del drammatico incendio di Crans-Montana (VS). Il momento di raccoglimento si è svolto nel quadro della giornata di lutto nazionale.

Keystone-SDA

09.01.2026, 14:01

Il minuto di silenzio è stato accompagnato dalle campane che hanno risuonato in tutto il Paese. Il Consiglio federale ha voluto in questo modo rivolgere un pensiero alle vittime, ai feriti, ai loro cari ma anche ai soccorritori.

Pure a livello locale si sono svolte manifestazioni di solidarietà. A Berna i trasporti pubblici alle 14:00 si sono fermati per 20 secondi, attivando i lampeggiatori d'emergenza in segno di commemorazione. In diverse scuole in Svizzera verrà poi trattato l'argomento della tragedia.

Anche le FFS hanno partecipato alla commemorazione, con bandiere a mezz'asta nelle stazioni e annunci che hanno invitato al minuto di silenzio, sempre alle 14:00.

Skyguide, responsabile del controllo dello spazio aereo svizzero, alla stessa ora non ha permesso alcun decollo dagli aeroporti di Ginevra, Zurigo e Payerne (VD), ha reso noto una portavoce a Keystone-ATS.

A Berna gli edifici dell'Amministrazione federale hanno le bandiere a mezz'asta, così come avviene in molte altre parti della Svizzera.

I più letti

Inferno di Crans-Montana, la Svizzera si ferma, un minuto di silenzio in tutto il Paese
In Svizzera si prevedeva di allentare le norme di sicurezza antincendio, ecco come
Fino a 1,6 milioni di franchi di spese per le vittime di Crans-Montana

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Più video

Altre notizie

La diretta di blue News. Inferno di Crans-Montana, la Svizzera s'è fermata per un minuto di silenzio in tutto il Paese

La diretta di blue NewsInferno di Crans-Montana, la Svizzera s'è fermata per un minuto di silenzio in tutto il Paese

I casi sono più difficili. Minorenni ustionati a Cran-Montana, la chirurga pediatrica: «Non si cura solo il ferito, ma l'intera famiglia»

I casi sono più difficiliMinorenni ustionati a Cran-Montana, la chirurga pediatrica: «Non si cura solo il ferito, ma l'intera famiglia»

Ex consigliere federale con esperienza di crisi. Moritz Leuenberger: «Dopo un simile inferno, l'intero Paese è moralmente sul banco degli imputati»

Ex consigliere federale con esperienza di crisiMoritz Leuenberger: «Dopo un simile inferno, l'intero Paese è moralmente sul banco degli imputati»