Stando a quanto indicato dalla polizia cantonale retica, il 61enne stava procedendo in salita proveniente da Bivio quando all'altezza della località Plang del Mermel, nell'affrontare una curva a sinistra, ha perso il controllo del suo veicolo: è uscito di strada e dopo un breve tratto sull'adiacente banchina di ghiaia è caduto in un prato disseminato di pietre.

I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni passanti; sono poi intervenuti i sanitari che hanno trasportato il centauro all'ospedale di Samedan.

Le sue ferite sono giudicate di media gravità.