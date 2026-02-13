Svizzera Un nuovo sensore sviluppato dall'EPFL rileva le tossine dei cianobatteri

Ricercatori del Politecnico federale di Losanna (EPFL) hanno sviluppato un nuovo sensore in grado di rilevare in modo rapido e preciso le tossine prodotte dai cianobatteri nei laghi svizzeri, molecola per molecola. Lo ha comunicato oggi lo stesso EPFL.