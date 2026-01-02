Un nuovo video mostra come il soffitto del bar di Crans-Montana avrebbe preso fuoco

Inferno a Crans-Montana: in un video si vede come il soffitto prende fuoco Inferno a Crans-Montana: in un video si vede come il soffitto del locale «Le Constellation» prende fuoco. 02.01.2026

Oltre 40 morti, 115 feriti: l'incendio del bar «Le Constellation» scuote la Svizzera. I resoconti dei testimoni oculari, i video e le prime informazioni delle autorità ci permettono di ricostruire i minuti in cui una festa di Capodanno si è trasformata in una catastrofe.

Sven Ziegler, Samuel Walder, Philipp Dahm Sven Ziegler

La notte di Capodanno, in un bar di Crans-Montana, si è verificato uno dei peggiori incendi della storia recente della Svizzera.

I testimoni oculari riferiscono di spintoni sulle bottiglie di champagne, mentre CH Media parla di controlli lassisti sull'età.

La causa del rogo è ancora ufficialmente sconosciuta, ma sono in corso indagini sullo svolgimento dei fatti e sulle responsabilità. Mostra di più

La notte di Capodanno, nel bar «Le Constellation» di Crans-Montana, si è verificato uno dei peggiori incendi della storia recente della Svizzera.

Più di 40 persone hanno perso la vita e altre 115 sono rimaste ferite, molte delle quali in modo grave. Le indagini sulle cause sono ancora in corso, ma le caratteristiche principali della notte possono essere ricostruite sulla base delle informazioni ufficiali e dei resoconti coerenti dei testimoni oculari.

Poco dopo la mezzanotte, centinaia di persone stavano festeggiando il nuovo anno nel seminterrato del bar. Diversi ospiti hanno descritto un bar affollato, soprattutto nella zona inferiore. C'era musica, si ballava e si brindava con lo champagne. Secondo le dichiarazioni unanimi, nel locale c'erano molti giovani.

Poco dopo, gli ospiti hanno notato un incendio sul soffitto. Le foto e i video che circolano sui social media dopo l'incidente mostrano le fiamme che divampano nella zona del rivestimento fonoassorbente del soffitto.

Alcuni ospiti hanno inizialmente cercato di soffocare il fuoco con degli indumenti, senza successo.

Bottiglie di champagne con stelle filanti

Diversi testimoni oculari hanno raccontato al Blick che la festa era iniziata con bottiglie di champagne a cui erano state attaccate delle stelle filanti.

Una donna ha raccontato al giornale di aver visto una persona seduta sulle spalle di un'altra che teneva in alto due bottiglie con i petardi accesi.

Queste si erano avvicinate così tanto al soffitto che il materiale aveva preso fuoco. Non è ancora stato confermato ufficialmente se questa sia stata la causa dell'incendio.

La situazione è degenerata in breve tempo. In seguito gli esperti hanno parlato del cosiddetto «flashover», in cui un incendio in una stanza chiusa si diffonde improvvisamente a tutte le superfici infiammabili.

I testimoni oculari hanno riferito che il fumo e il calore si sono rapidamente diffusi in tutto il seminterrato e la visibilità era fortemente limitata.

La via di fuga passava per le scale

Molti ospiti hanno cercato di lasciare il seminterrato nello stesso momento. La via di fuga conduceva a un'uscita attraverso le scale, creando un enorme collo di bottiglia.

I resoconti descrivono un forte affollamento, con persone che avanzavano lentamente o cadevano a terra. Diversi sopravvissuti hanno detto di essere riusciti a salvarsi solo rompendo le finestre per uscire.

«È una delle peggiori tragedie nella storia del nostro Paese» Guy Parmelin Presidente federale

Nel frattempo si sono verificate diverse esplosioni, descritte dai testimoni e successivamente citate dalle autorità. La causa esatta di queste detonazioni rimane poco chiara.

Ulteriori interrogativi sono sollevati dalle notizie sui controlli di accesso. CH Media scrive, citando diverse fonti, che il bar è noto da tempo per controllare i documenti d'identità solo superficialmente o per nulla. Secondo questi rapporti, l'ingresso era consentito anche ai minorenni.

Una fonte di un ospedale vallesano ha riferito a CH Media che molte delle vittime trattate erano ricoverate in reparti pediatrici, il che di solito indica un'età inferiore ai 16 anni.

La Rega ha dichiarato alla SRF che diverse persone sono state portate all'Ospedale pediatrico di Zurigo, dove vengono curate solo persone di età inferiore ai 18 anni.

Le autorità non hanno ancora fornito informazioni ufficiali sull'età delle vittime. Tuttavia, è chiaro che almeno un minore è tra le vittime.

Operazioni di soccorso e reazioni politiche

La polizia è stata allertata all'1:30 del mattino. È seguita un'operazione di soccorso su larga scala. Sono stati impiegati circa 150 paramedici, 70 vigili del fuoco, 42 ambulanze e 13 elicotteri. Alcuni dei feriti sono stati portati in centri specializzati in ustioni, mentre altri hanno cercato cure mediche da soli.

Alle 4:14 del mattino, le autorità hanno istituito una linea telefonica per i parenti. Intorno alle 5 del mattino, il primo soccorso acuto è stato considerato completo. Tuttavia, molte delle persone colpite necessitavano ancora di cure mediche intensive.

La mattina del 1° gennaio, le autorità hanno annunciato che non c'erano indizi di matrice terroristica. Ci sono state diverse ipotesi di incendio, ma non sono stati fatti né sospetti né arresti.

L'attenzione si concentra sull'identificazione delle vittime, un processo che potrebbe richiedere diversi giorni.

Nel pomeriggio, il presidente Guy Parmelin si è recato a Crans-Montana. Ha parlato di "una delle peggiori tragedie nella storia di questo Paese". Le bandiere del Palazzo federale sono state esposte a mezz'asta.

Le vittime provengono da diversi Paesi, tra cui Francia e Italia. Parallelamente alle indagini in corso, la polizia e la magistratura stanno esaminando se vi siano state carenze nella sicurezza antincendio, nelle autorizzazioni o nei controlli prima dell'incidente.