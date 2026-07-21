Giunto sul posto l'8 luglio, Saype ha scelto due siti diversi rispetto agli anni scorsi. Uno visibile dal Roc d'Orsay su una superficie di 4'600 m2, il secondo dal ristorante del golf su una superficie di 6'300 m2. Il tema è lo stesso: i bambini e la natura.

Intitolato «A portata di cielo» ("A portée de ciel"), il dittico «si inserisce in una storia che dura da cinque anni e chiude un primo capitolo. Per anni, i bambini delle mie opere hanno imparato e tratto ispirazione dalla natura e, oggi, la disegnano», afferma Saype, intervistato da Keystone-ATS. Secondo lui, i bambini consentono di affrontare temi «molto profondi», in particolare le questioni ambientali, «con delicatezza e poesia».

Le sue opere, realizzate con una miscela a base di gesso e carbone, dovrebbero rimanere visibili fino all'inizio di agosto. Il tutto dipenderà però dalle condizioni meteorologiche. Quello del Roc d'Orsay, ad esempio, ha già subito danni a causa dei temporali dello scorso fine settimana.

Oltre a ciò, Saype propone quest'anno per la prima volta una mostra al Villars Palace, dove sono esposte una quarantina di sue opere.