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A Ochlenberg Un piccolo velivolo precipita nel canton Berna, morto il pilota

SDA

20.4.2026 - 17:40

BRK News

Un piccolo aereo si è schiantato questo pomeriggio nel comune di Ochlenberg, nel canton Berna. Il pilota, uno svizzero di 64 anni domiciliato nel canton Soletta, non è sopravvissuto allo schianto. Era l'unica persona a bordo.

Keystone-SDA

20.04.2026, 17:40

20.04.2026, 19:45

L'incidente è avvenuto verso le 13:30, ha indicato la polizia cantonale bernese in un comunicato. A dare notizia è stato in prima battuta il portale d'informazione 20 Minuten che ha pubblicato una foto di un aereo capovolto a terra con la croce svizzera sulla coda.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute diverse pattuglie e specialisti della polizia cantonale, i pompieri di Goldisberg e Langenthal, nonché i servizi di soccorso.

Come avviene in simili casi, un'inchiesta è stata aperta sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione e in collaborazione con il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) per stabilire le cause esatte dello schianto.

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