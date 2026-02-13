Secondo le informazioni delle forze dell'ordine, l'uomo stava partecipando a una gara di parapendio. Verso le 14 è precipitato su un terreno roccioso.

I soccorritori del Club alpino svizzero (SAC) e della Rega hanno recuperato il 65enne e lo hanno trasportato in un ospedale nel Canton Lucerna. Stando a un comunicato odierno, la polizia sta indagando sulle cause dell'incidente sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione, che è responsabile degli incidenti aerei.