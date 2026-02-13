Un pilota di parapendio è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato con la Rega in un ospedale del Canton Lucerna. (immagine simbolica)
Keystone
Un pilota di parapendio è precipitato sabato pomeriggio nella zona di Crispalt Pign a Rueras (GR), in Surselva. Il 65enne è rimasto gravemente ferito.
Secondo le informazioni delle forze dell'ordine, l'uomo stava partecipando a una gara di parapendio. Verso le 14 è precipitato su un terreno roccioso.
I soccorritori del Club alpino svizzero (SAC) e della Rega hanno recuperato il 65enne e lo hanno trasportato in un ospedale nel Canton Lucerna. Stando a un comunicato odierno, la polizia sta indagando sulle cause dell'incidente sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione, che è responsabile degli incidenti aerei.