Il contingente di 34 vigili del fuoco della Svizzera romanda che ha prestato man forte alle squadre di soccorso francesi in Gironda è tornato in Patria. Il comandante del Servizio antincendio di Ginevra descrive una settimana di interventi estenuanti di fronte a roghi di portata eccezionale.

Una seconda squadra composta da una trentina di vigili del fuoco della Svizzera romanda è giunta in Gironda, mentre un primo gruppo è rientrato dopo una settimana di intervento sul campo.

Composto da pompieri dei cantoni di Ginevra, Vaud e Neuchâtel, «il distaccamento che sta tornando è soddisfatto del lavoro svolto, ma ha anche bisogno di molto riposo, poiché la settimana è stata estenuante, con solo poche ore di sonno ogni 24 ore», ha dichiarato Nicolas Schumacher, comandante del Servizio antincendio di Ginevra, a «Forum» sulla RTS domenica sera.

Al loro arrivo in Gironda, i vigili del fuoco della Svizzera romanda sono stati impiegati per proteggere le zone sensibili, mentre gli incendi non erano ancora sotto controllo.

«Era una tempesta di fuoco», ha raccontato il comandante, descrivendo incendi in grado di avanzare su più fronti contemporaneamente.

Ecco la loro missione principale

Gli ultimi giorni della missione sono stati dedicati alla gestione delle riaccensioni del rogo, con focolai che covavano nella torba, nel terreno o nei tronchi degli alberi.

«Al minimo soffio di vento, le braci si riaccendono. Vengono spinte dal vento in zone che non sono ancora state bruciate», ha spiegato.

Dopo una settimana di intervento, è stato organizzato un cambio completo della squadra romanda. Sabato è quindi partito dalla Svizzera un nuovo distaccamento composto da vigili del fuoco provenienti dagli stessi tre cantoni francofoni.

«Per motivi di sicurezza, era necessario sostituire il personale, ormai molto affaticato. Ciò permette inoltre di portare ai nostri colleghi nuove energie e freschezza», ha concluso Schumacher.

Va inoltre sottolineato che i pompieri francesi mobilitati sul posto stanno combattendo gli incendi dal 22 luglio, con un impegno destinato a proseguire anche nei prossimi giorni.

Anche i guardaboschi, gli agricoltori e gli operatori locali, in particolare gli ostricoltori, partecipano alle operazioni fornendo supporto logistico, soprattutto per il trasporto dell’acqua.