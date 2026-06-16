Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì, è divampato un incendio in Via Selva Piana a Montagnola.

Allerta incendio Un rogo è divampato a Montagnola, si raccomanda di chiudere porte e finestre

Una decina di persone è stata sfollata, ma le autorità indicano che non c'è pericolo immediato per la popolazione. Nonostante ciò alcune persone, che hanno inalato del fumo, sono state visitate dai soccorritori della Croce Verde, giunti sul posto.

Il traffico nell'area è fortemente compromesso, mentre si raccomanda alla popolazione nelle vicinanze di chiudere porte e finestre e spegnere gli impianti di climatizzazione.

Come sempre in questi casi si invita a non accedere all'area e ad aggirarla con ampio raggio, inoltre bisogna informare i vicini e seguire le istruzioni dei servizi di emergenza.