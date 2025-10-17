L'ucraino come causa scatenante: una famiglia ha filmato un russo che li molestava e li costringeva sul treno tra Interlaken e Spiez. Schermata: United24

È bastato che una famiglia parlasse ucraino perché un russo perdesse totalmente le staffe su un treno diretto verso Spiez, nel Canton Berna. Sono volati insulti e minacce verso i cittadini del Paese in guerra. blue News ha parlato con il padre della famiglia aggredita.

Un video proveniente dalla Svizzera ha fatto il giro del mondo, ma non è un motivo di vanto. La clip mostra un uomo russo che aggredisce verbalmente una famiglia su un treno tra Interlaken e Spiez.

L'episodio risale al 13 ottobre: Gabriel e Olena salgono sul treno con la figlia di due anni intorno alle 17:30, posano la carrozzina e cercano un posto a sedere. Una volta trovato, Gabriel torna al passeggino per recuperare il portafogli.

La moglie gli chiede in ucraino di portare qualcos'altro. È così che il passeggero del sedile vicino si accorge della famiglia. È russo, e solamente sentendo parlare la lingua ucraina va su tutte le furie. Inizia quindi a imprecare contro la famiglia.

Dopo un minuto, la moglie Olena tira fuori il cellulare e filma la lite. «Vi uccideremo e vi scaricheremo, c****. Tu, tu e tutti voi», dice l'uomo.

«Ha detto che voleva violentare mia figlia», racconta a blue News Gabriel, che parla anche russo, dato che i suoi genitori sono nati in Bielorussia.

Le minacce diventano violenza

«Perché non sei in trincea, bastardo del c****?», grida il russo a Gabriel, chiedendo di vedere il suo passaporto svizzero.

Quando si accorge che Olena sta filmando, dice: «È meglio che cancelli il video prima che finisca male per te».

Gabriel rimane calmo. Ricorda all'uomo che nel vagone ci sono molti passeggeri con bambini. All'uomo non importa: «Perché diavolo te ne stai lì seduto? Vattene insieme alla tua famiglia, pezzo di m****!».

Gabriel chiama la polizia e l'uomo russo perde la testa. Minaccioso, si avvicina ai due e fa cadere il cellulare dalle mani di Olena. Lei lo raccoglie, prende il bambino e cambia vagone, mentre Gabriel spinge il russo da parte.

Questi attacca di nuovo Gabriel, che reagisce con un pugno al petto dell'aggressore.

Offerta sfacciata

La famiglia riesce a chiamare la polizia, che nel frattempo è stata allertata anche da altri passeggeri. Il russo non riesce a tenere il passo: probabilmente si rende conto che le autorità stanno arrivando. A Spiez, i poliziotti lo aspettano sulla banchina, ma non riescono a frenare totalmente l'ira dell'uomo.

«Era un po' più calmo, ma ha continuato a maledire me e mia moglie», ricorda Gabriel. Particolarmente sfacciato: «Ha detto che se gli avessimo pagato 10'000 franchi non avrebbe sporto denuncia».

La famiglia si sta preparando a sporgere denuncia. Non hanno mai vissuto un'esperienza simile in Svizzera, come racconta Gabriel a blue News. Ma c'è anche un lato positivo della situazione: «Ci sono tante persone che ci offrono aiuto. E si sono fatte avanti tre donne ucraine, anche loro molestate da questo ragazzo».

Queste donne avevano sporto denuncia, ma la polizia non aveva preso alcun provvedimento contro l'accusato. «Ma ora, visto che il video è diventato così virale, la polizia ha chiamato una delle donne e ha detto che ha riportato la denuncia. Ora è aperta l'indagine».