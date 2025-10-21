«Dovete morire»L'uomo che ha aggredito una famiglia ucraina sul treno aveva già minacciato due donne
Philipp Fischer
21.10.2025
Qualche giorno fa, un uomo russofono ha aggredito una famiglia sul treno da Interlaken a Spiez perché parlava ucraino. Ora si sono fatte avanti due giovani donne che sono state molestate e aggredite dallo stesso uomo a Ginevra.
Philipp Fischer
21.10.2025, 06:01
21.10.2025, 08:27
Philipp Fischer
Hai fretta? blue News riassume per te
Sul treno da Interlaken a Spiez, un uomo russofono ha aggredito una famiglia che parlava ucraino.
L'incidente è stato filmato e ha scatenato una forte indignazione.
Un video appena emerso mostra lo stesso uomo che aggredisce due donne a Ginevra nell'aprile di quest'anno e le segue in una toilette.
Due giovani sorelle ucraine, stando a quanto riporta la rivista «Nexta», sono state molestate e insultate dalla stessa persona durante una visita a Ginevra in aprile.
Un cigno fa scattare la scintilla
Una delle due donne racconta che lei e la sorella erano in fila per la toilette in un bar sul lago della città di Calvino. Lì hanno visto l'uomo accarezzare un cigno sulla testa e filmarlo. Il cigno si è dimenato e ha cercato di scappare.
Testimone della scena, una delle sorelle si è avvicinata all'uomo e gli ha chiesto di lasciare in pace l'animale.
Da qui è nato il nervosismo dell'uomo, che, sempre stando al racconto della donna, è diventato aggressivo e ha gridato oscenità e insulti anti-ucraini, tra cui: «Voi Khokhols (un termine dispregiativo usato dai russi per definire gli ucraini, che significa letteralmente spighe di cereali, ndr) dovreste essere tutti uccisi».
Inseguita in bagno
Al tentativo della donna di fuggire in bagno, l'uomo l'ha seguita e ha forzato la porta gridando altre minacce.
La sorella ha filmato ciò che stava accadendo fuori dalla toilette e ha cercato di impedire all'uomo di entrare. Poco dopo, lui ha colpito il cellulare e la registrazione video si è interrotta.
EXCLUSIVE: The unhinged “Prigozhin double” from the viral video has attacked Ukrainians before
A NEXTA subscriber shared her story.
On April 2, 2025, in Geneva, the same man who recently assaulted a Ukrainian family on a Swiss train for speaking their native language had… pic.twitter.com/XC6GZz3svI