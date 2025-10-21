L'uomo che ha aggredito una famiglia ucraina sul treno aveva già minacciato due donne

L'incidente sul treno delle FFS non sembra essere un caso isolato. L'uomo russofono avrebbe aggredito anche due donne a Ginevra. Screenshot

Qualche giorno fa, un uomo russofono ha aggredito una famiglia sul treno da Interlaken a Spiez perché parlava ucraino. Ora si sono fatte avanti due giovani donne che sono state molestate e aggredite dallo stesso uomo a Ginevra.

Philipp Fischer Philipp Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Sul treno da Interlaken a Spiez, un uomo russofono ha aggredito una famiglia che parlava ucraino.

L'incidente è stato filmato e ha scatenato una forte indignazione.

Un video appena emerso mostra lo stesso uomo che aggredisce due donne a Ginevra nell'aprile di quest'anno e le segue in una toilette. Mostra di più

Il filmato dell'uomo russofono che aggredisce verbalmente una famiglia ucraina sul treno da Interlaken a Spiez ha suscitato indignazione ben oltre la Svizzera.

Due giovani sorelle ucraine, stando a quanto riporta la rivista «Nexta», sono state molestate e insultate dalla stessa persona durante una visita a Ginevra in aprile.

Un cigno fa scattare la scintilla

Una delle due donne racconta che lei e la sorella erano in fila per la toilette in un bar sul lago della città di Calvino. Lì hanno visto l'uomo accarezzare un cigno sulla testa e filmarlo. Il cigno si è dimenato e ha cercato di scappare.

Testimone della scena, una delle sorelle si è avvicinata all'uomo e gli ha chiesto di lasciare in pace l'animale.

Da qui è nato il nervosismo dell'uomo, che, sempre stando al racconto della donna, è diventato aggressivo e ha gridato oscenità e insulti anti-ucraini, tra cui: «Voi Khokhols (un termine dispregiativo usato dai russi per definire gli ucraini, che significa letteralmente spighe di cereali, ndr) dovreste essere tutti uccisi».

Inseguita in bagno

Al tentativo della donna di fuggire in bagno, l'uomo l'ha seguita e ha forzato la porta gridando altre minacce.

La sorella ha filmato ciò che stava accadendo fuori dalla toilette e ha cercato di impedire all'uomo di entrare. Poco dopo, lui ha colpito il cellulare e la registrazione video si è interrotta.

EXCLUSIVE: The unhinged “Prigozhin double” from the viral video has attacked Ukrainians before



A NEXTA subscriber shared her story.



On April 2, 2025, in Geneva, the same man who recently assaulted a Ukrainian family on a Swiss train for speaking their native language had… pic.twitter.com/XC6GZz3svI — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2025

Le sorelle sono quindi rientrate nel bar in preda al panico. Il personale ha chiamato la polizia.

L'uomo è stato identificato

Come riporta la rivista polacca «TVP World», l'uomo è stato identificato. Si tratterebbe di un cittadino lettone di nome Aleksandrs V., appartenente alla minoranza russofona del Paese.

Durante l'incidente sul treno da Interlaken a Spiez, ha ripetuto più volte di essere russo.

Aleksandrs V. sarebbe in possesso di un permesso di soggiorno svizzero per cittadini di Stati membri dell'UE, legato a un contratto di lavoro, e lavorerebbe all'aeroporto di Zurigo.