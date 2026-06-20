Grave incidente nella notte sul lungomare di Pietrasanta, in Versilia, in provincia di Lucca. Uno scooter con a bordo due giovani è stato urtato da un SUV immatricolato in Ticino.

In provincia di Lucca Un SUV targato Ticino travolge uno scooter, muore un 17enne. Gli occupanti sono fuggiti

Il sinistro, come riporta la RSI, è avvenuto nei pressi di una conosciuta discoteca della zona.

Nell’impatto ha perso la vita un ragazzo di 17 anni, mentre un 18enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Pisa. Le sue condizioni sono gravi.

Stando alle prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe effettuato un’inversione a U prima dello scontro.

Le tre persone che si trovavano a bordo dell’auto si sarebbero poi allontanate a piedi, lasciando il SUV sul posto senza chiamare i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, che stanno cercando di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Interpellato in merito, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha dichiarato all'agenzia Keystone-ATS di non essere – al momento – al corrente di questo fatto.