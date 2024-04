La polizia cantonale di Zurigo ha confermato due segnalazioni di un uomo a bordo di un veicolo bianco che ha avvicinato dei bambini. (immagine simbolica d'archivio). Keystone

In diversi comuni dei cantoni di Turgovia e Zurigo, un uomo a bordo di una BMW bianca avrebbe recentemente cercato di attirare dei bambini nella sua auto. La polizia sta indagando.

dmu Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Nei comuni turgoviesi di Schlatt e Eschenz, così come in quelli zurighesi di Neftenbach e Pfungen, dalla fine di marzo un uomo avrebbe tentato più volte di attirare bambini e ragazzi nella sua BMW bianca.

Le forze di polizia cantonali di Turgovia e Zurigo confermano di aver ricevuto segnalazioni in tal senso.

Finora non c'è stato alcun rapimento.

Non vi è alcun rischio acuto per la sicurezza della popolazione. Valgono le stesse raccomandazioni comportamentali che si applicano da anni: i bambini dovrebbero andare a scuola in gruppo, se possibile. Mostra di più

Le segnalazioni sono aumentate dalla fine di marzo: un uomo a bordo di una BMW bianca con targhe turgoviesi ha cercato di attirare bambini e giovani nella sua auto in diversi comuni.

A Neftenbach (Zurigo) ad esempio, un uomo ha adescato una ragazza nel bel mezzo di un quartiere con una banconota da venti, come riportato dal giornale «Landbote». A Schlatt (Turgovia), secondo il Blick, un fanciullo di sei anni è stato addirittura afferrato per il polso.

In alcuni gruppi Facebook circolano anche altri episodi della regione di Winterthur (Zurigo): «Due bambini sono stati avvicinati anche a Stammheim», ha commentato una madre preoccupata. Secondo un altro utente, anche una ragazza di sedici anni è stata approcciata da un uomo a bordo di una BMW bianca a Pfungen (sempre nel canton Zurigo).

A Eschenz, nel canton Turgovia, un insegnante ha dichiarato ai giornali CH Media: «Il giovedì mattina prima di Pasqua, un ragazzo è stato avvicinato da un uomo in una BMW bianca». Il bambino ha informato l'insegnante di classe e i genitori, che a loro volta hanno informato la polizia.

In tutti i casi si è trattato di un tentativo di rapimento. Non è noto se sia l'opera dello stesso uomo. Le storie e in particolare l'avvistamento ricorrente di una BMW bianca sono sospettosamente simili.

Indagini in corso nel canton Turgovia

Almeno nel caso di Schlatt, sono state formulate delle accuse. Su richiesta di blue News, la polizia cantonale turgoviese ha confermato che sono in corso indagini: «A Schlatt e a Eschenz, due bambini sono stati avvicinati da uno sconosciuto a bordo di una BMW bianca». Non sono noti altri casi. Non è stato ancora possibile determinare con certezza che la BMW viaggiasse con targa turgoviese.

Su richiesta di blue News, la polizia cantonale di Zurigo non è in grado di fornire dettagli sull'incidente di Neftenbach. Ma, come in quello di Pfungen, ci sono dei dossier. Nei due rapporti si parlava di una persona sospetta che avrebbe avvicinato dei minori.L'individuo era a bordo di un veicolo bianco, anche se, sembra, di tipo diverso.

«Prendiamo sul serio tutte le segnalazioni e le seguiamo per verificarne e chiarirne il contenuto», afferma un portavoce della polizia cantonale di Zurigo, la quale specifica che sta collaborando con i colleghi della polizia turgoviesi.

Nessun rischio acuto per la sicurezza

Negli ultimi giorni anche il Cantone di Sciaffusa ha ricevuto un numero crescente di richieste da parte di genitori preoccupati su questo tema, come riferisce la polizia in un comunicato stampa.

Ma nessuna delle autorità di polizia interpellate è disposta a parlare di un rischio acuto per la sicurezza.

Le stesse raccomandazioni comportamentali sono in vigore da molti anni: per esempio, i bambini devono recarsi preferibilmente in gruppo a scuola e non da soli, non devono intrattenere conversazioni con gli sconosciuti e devono segnalare eventuali incidenti.