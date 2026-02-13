L'incidente è avvenuto poco prima delle 18.30 e l'uomo è deceduto sul posto, indica in una nota odierna la polizia cantonale bernese.

Secondo le prime indicazioni, l'uomo stava cercando di avviare il motore del mezzo, quando è stato investito. Un medico d'urgenza e gli altri soccorritori giunti sul posto hanno soltanto potuto constatare l'avvenuto decesso del malcapitato. Le forze dell'ordine hanno aperto un'inchiesta per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.