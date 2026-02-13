Non è chiaro cosa abbia causato l'incidente (immagine d'archivio d'illustrazione).

Un cittadino svizzero in vacanza in Ticino con la famiglia è morto martedì sera nella piscina di un’abitazione privata a Vairano, nel Locarnese.

La segnalazione alla Centrale comune d’allarme è giunta poco dopo le 18, dopo che l’uomo era stato rinvenuto privo di sensi nell’acqua.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, l’uomo stava nuotando quando, per ragioni non ancora chiarite, ha perso conoscenza ed è finito sott’acqua. Le cause dell’accaduto dovranno essere stabilite dall’inchiesta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli e la Rega. Nonostante le manovre di rianimazione, l’uomo è deceduto sul posto.

Per prestare sostegno psicologico ai familiari è stato richiesto l’intervento del Care Team.