Svizzero trovato con 25 kg di coca a Melbourne, la famiglia: «È stato ingannato»

La droga era nascosta nella valigia del giovane. Australian Federal Police

Un 21enne svizzero è stato arrestato venerdì a Melbourne perché nel bagaglio aveva 25 chilogrammi di cocaina. Ora la madre e il fratello hanno deciso di parlare, spiegato perché secondo loro è assolutamente innocente.

Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Un giovane svizzero è dovuto comparire in tribunale in Australia.

Il motivo? Nel suo bagaglio sono stati trovati 25 chilogrammi di cocaina all'aeroporto di Melbourne.

Ora la sua famiglia ha deciso di parlare. La madre ritiene che sia stato incastrato. Mostra di più

Venerdì scorso un 21enne di Ginevra è stato arrestato in Australia perché, durante un controllo di routine all'aeroporto di Melbourne. nel suo bagaglio sono stati trovati ben 25 chilogrammi di cocaina, per un valore pari a 4,5 milioni di franchi.

Secondo la Polizia federale australiana, si tratta di una quantità che sarebbe stata sufficiente per 125.000 spacci.

Il giovane svizzero, ma di origini tunisine, è quindi stato portato sabato davanti al tribunale locale, dove dovrà affrontare diverse udienze. Una di queste è prevista per il 31 marzo. A quel punto verrà annunciata la sentenza. Potrebbe essere condannato all'ergastolo.

«Aveva la fedina penale pulita»

Ovviamente la sua famiglia è molto preoccupata per lui e non sa cosa aspettarsi, ma ritiene che il giovane sia innocente.

Il fratello maggiore ha infatti dichiarato al «Blick» che non aveva mai avuto problemi con la giustizia prima: «Aveva la fedina penale pulita, una buona istruzione e un futuro promettente».

Dal canto suo la madre ha informato che è stato un amico del figlio a pagare il viaggio del 21enne. Ritiene dunque che sia stato ingannato e che la valigia non apparteneva a lui.

Nei giorni precedenti l'arresto, il giovane aveva inviato alla donna dei video in cui le diceva di essere stato a Las Vegas. È poi tornato da Los Angeles prima di volare in Australia il 3 gennaio. Il ritorno in Svizzera è previsto per il 10 gennaio.