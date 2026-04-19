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Con ferite da taglio e fratture Un uomo trovato ferito sul ciglio della strada: ma cosa gli è successo? La polizia brancola nel buio

SDA

19.4.2026 - 18:00

La località residenziale di Neftenbach è alle prese con un mistero.
La località residenziale di Neftenbach è alle prese con un mistero.
Keystone

Un episodio sconcertante ha scosso Neftenbach, nel canton Zurigo, venerdì sera: un automobilista ha trovato un uomo gravemente ferito sul ciglio della strada della circonvallazione. Il 37enne presentava escoriazioni, ferite da taglio e aveva perso una scarpa.

Keystone-SDA

19.04.2026, 18:00

In ospedale gli sono state diagnosticate diverse fratture ossee, ha comunicato la Polizia cantonale di Zurigo.

Fino ad ora le forze dell'ordine non sono ancora riuscite a ricostruire cosa sia successo all'uomo e come si sia procurato lesioni così gravi. Il ferito non è stato in grado di fornire alcuna indicazione sull'accaduto. Secondo la polizia, non si esclude che sia rimasto coinvolto in un incidente.

Per fare luce sul caso, gli inquirenti hanno lanciato un appello ai testimoni: chiunque abbia notato venerdì sera un uomo di circa 180 cm, con capelli castani, jeans scuri, maglietta nera e zaino, o che possa fornire dettagli sulle sue ferite, è invitato a contattare la Polizia cantonale di Zurigo.

Finora tuttavia non si è presentato nessun testimone, ha indicato un portavoce della polizia all'agenzia Keystone-ATS. «Non sappiamo assolutamente nulla», ha ammesso il responsabile della comunicazione. Anche la scarpa mancante dell'uomo non è ancora stata ritrovata.

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