Interviene la RegaUn veicolo militare coinvolto in un incidente a Hinwil
SDA
8.4.2026 - 15:53
Un veicolo militare è rimasto coinvolto in un incidente in una rotonda a Hinwil, comune dell'Oberland zurighese. Per il momento non è noto se vi siano feriti.
Keystone-SDA
08.04.2026, 15:53
08.04.2026, 16:11
SDA
Il quotidiano Zürcher Oberländer indica sul proprio sito che sul posto sono intervenuti un elicottero della Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega) e numerosi altri mezzi.
La polizia cantonale zurighese ha confermato l'incidente a Keystone-ATS, rimandando però per ulteriori informazioni al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
Quest'ultimo ha indicato al giornale locale che il veicolo coinvolto nel sinistro è un fuoristrada Duro (acronimo di DUrabel, duraturo, e RObust).