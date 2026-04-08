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Interviene la Rega Un veicolo militare coinvolto in un incidente a Hinwil

SDA

8.4.2026 - 15:53

Il veicolo coinvolto nell'incidente è un Duro. (Immagine d'archivio)
Il veicolo coinvolto nell'incidente è un Duro. (Immagine d'archivio)
Keystone

Un veicolo militare è rimasto coinvolto in un incidente in una rotonda a Hinwil, comune dell'Oberland zurighese. Per il momento non è noto se vi siano feriti.

Keystone-SDA

08.04.2026, 15:53

08.04.2026, 16:11

Il quotidiano Zürcher Oberländer indica sul proprio sito che sul posto sono intervenuti un elicottero della Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega) e numerosi altri mezzi.

La polizia cantonale zurighese ha confermato l'incidente a Keystone-ATS, rimandando però per ulteriori informazioni al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Quest'ultimo ha indicato al giornale locale che il veicolo coinvolto nel sinistro è un fuoristrada Duro (acronimo di DUrabel, duraturo, e RObust).

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