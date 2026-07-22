Il pericolo di incendi boschivi resta elevato in gran parte della Svizzera e si moltiplicano le richieste di vietare fuochi e fuochi d’artificio in vista del 1° Agosto. Ecco quali regole sono attualmente in vigore, perché i temporali portano scarso sollievo e chi risponde dei danni se, nonostante un divieto, scoppia un incendio.

Hai fretta? blue News riassume per te Un pompiere argoviese chiede un divieto assoluto di fuochi e fuochi d’artificio per il 1° agosto, dato che il rischio di incendi boschivi resta elevato in gran parte della Svizzera.

Diversi Cantoni hanno già introdotto restrizioni severe e, secondo gli esperti, i temporali previsti non saranno sufficienti ad attenuare la siccità.

Chi provoca un incendio violando un divieto può essere ritenuto responsabile e obbligato a sostenere i costi dei danni. Riepilogo creato con

«Ehi, Canton Argovia, sarebbe davvero ora di introdurre con largo anticipo un divieto assoluto di accendere fuochi e utilizzare fuochi d’artificio in vista del 1° agosto!», ha scritto la scorsa settimana su X un pompiere della regione del Fricktal.

«Il temporaneo 'miglioramento' di questa settimana non ridurrà in modo significativo il rischio di incendi», ha aggiunto.

In Argovia è attualmente vietato accendere fuochi nei boschi e nelle loro immediate vicinanze, ma non è in vigore un divieto generale.

«Se dipendesse da me, avrei già introdotto da tempo un divieto assoluto, compresi i fuochi d’artificio», ha dichiarato il pompiere all’«Aargauer Zeitung».

Qual è la situazione in Svizzera?

La mappa dei rischi dell'Ufficio federale dell'ambiente. Più scuro è il colore, maggiore è il rischio. I morti

Dopo il lungo periodo di caldo, nella maggior parte della Svizzera il pericolo di incendi boschivi è classificato come molto elevato (rosso scuro) o elevato (rosso), come mostra la carta dei pericoli della Confederazione.

Soltanto in Ticino, e in alcune zone dei Grigioni e del Canton Berna, il rischio è indicato come marcato (arancione) o moderato (giallo).

Quali sono le norme in vigore nei Cantoni?

La mappa delle misure prese a livello cantonale. Grigio chiaro: nessuna misura; azzurro: raccomandazione; grigio scuro: divieto di accendere fuochi in prossimità dei boschi; grigio tratteggiato: divieto assoluto di accendere fuochi. Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Spetta ai Cantoni adottare le misure necessarie. Come precisa l’Ufficio federale dell’ambiente, fanno fede le disposizioni cantonali. I singoli Comuni possono inoltre inasprire le misure sul proprio territorio, ma non possono attenuarle.

Nei Cantoni Friburgo, Glarona, Neuchâtel, Ticino, Uri, Vaud e Vallese (l'area tratteggiata in nero e grigio nella cartina) è in vigore un divieto assoluto di accendere fuochi su tutto il territorio. Il divieto comprende anche i fuochi d’artificio.

Un divieto assoluto è in vigore anche in alcune parti dei Grigioni, mentre in altre regioni del cantone non sono state ancora adottate misure (grigio chiaro).

In tutti gli altri Cantoni (in grigio scuro), compreso Argovia, criticato dal pompiere, è vietato accendere fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze.

Fa eccezione l’Oberland bernese (in azzurro), in cui è in vigore soltanto una raccomandazione a usare la massima prudenza.

Alcuni Comuni hanno comunque deciso autonomamente di adottare misure più severe. La città di Zurigo, per esempio, ha introdotto un divieto assoluto di accendere fuochi su tutto il proprio territorio.

Che cosa potrebbe migliorare la situazione?

I temporali che la scorsa settimana hanno interessato alcune zone del Paese servono a poco contro la siccità.

«Sono soltanto una goccia nel mare», spiega Roger Perret, meteorologo di MeteoNews, interpellato da blue News. «Dovrebbe piovere ininterrottamente per diverse ore, o meglio ancora per giorni, affinché l’acqua riesca davvero a penetrare nel terreno».

Secondo Perret, condizioni di questo tipo sono però diventate rare durante l’estate e non si profilano nel prossimo futuro. La siccità è quindi destinata ad accompagnare la Svizzera ancora a lungo.

Che cosa si può già prevedere per il 1° Agosto?

Secondo il meteorologo, non esistono previsioni realmente affidabili oltre i cinque-sette giorni.

È però già possibile affermare che la prossima settimana saranno improbabili rovesci e temporali e che non sono attese precipitazioni prolungate, come quelle necessarie per attenuare la siccità.

«Non possiamo ancora dire che cosa accadrà nella settimana precedente il 1° agosto», precisa Perret. È possibile che il tempo rimanga relativamente asciutto anche allora. «Il rischio che per il 1° agosto venga imposto un divieto di accendere fuochi è quindi elevato».

Che cosa dicono gli altri corpi pompieri?

«Se il 1° agosto la situazione sarà ancora quella attuale, un divieto assoluto nei Cantoni rappresenterebbe un alleggerimento per i corpi pompieri», afferma Petra Prévôt, segretaria generale della Coordinazione svizzera dei pompieri, interpellata da blue News.

L’organizzazione rappresenta i corpi di tutti i 26 Cantoni ed è il punto di riferimento nazionale per le questioni legate alla lotta antincendio.

Alla luce della situazione attuale, Prévôt considera comprensibile la richiesta del pompiere argoviese di vietare completamente fuochi e fuochi d’artificio.

«Nei boschi è talmente secco che gli alberi stanno già passando alla fase autunnale e perdono le foglie», osserva. «Naturalmente sarebbe un rischio se un fuoco d’artificio finisce nel bosco».

Le regole, sottolinea Prévôt, devono essere rispettate considerando non soltanto il luogo in cui viene acceso il fuoco d’artificio, ma anche la zona in cui potrebbe produrre effetti, ossia dove potrebbero ricadere scintille, frammenti incandescenti o parti ancora in fiamme.

Quanti incendi sono provocati dai fuochi d’artificio?

Secondo la Coordinazione svizzera dei pompieri, ogni anno in Svizzera si verificano circa 120 incendi causati dai fuochi d’artificio.

Rispetto al numero complessivo degli incendi, si tratta di una quota limitata, precisa Prévôt: «Nella maggior parte dei casi sono piccoli roghi, per esempio a cassette delle lettere o cestini dei rifiuti».

Chi risponde dei danni in caso di incendio?

Chi accende un fuoco nonostante un divieto rischia di dover pagare un conto molto salato.

Secondo la rivista per i consumatori «Beobachter», per ogni incendio viene aperta un’inchiesta giudiziaria. Se viene individuata una persona responsabile che ha agito intenzionalmente o per negligenza, sarà chiamata a sostenere i costi.

Chi accende un fuoco nonostante un divieto e provoca un incendio deve quindi aspettarsi che il proprio comportamento venga considerato negligente.